「色気が半端ない」本田望結、赤い衣装の最新ショットに反響「赤い服でホワイトデー。もしかして」
俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは3月12日、自身のInstagramを更新。赤い衣装を身にまとったソロショットを公開しました。
【写真】“色気が半端ない”本田望結の最新ショット
コメントでは「超絶最高に可愛い」「可愛すぎる 赤が似合ってますね！」「なるほど､､､赤い服でホワイトデー。もしかして紅白歌合戦の司会に選ばれた？」「色気が半端ない」「はい！反則級可愛」「真っ赤なシースルー凄く素敵」「大人ちっくかわゆい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“色気が半端ない”本田望結の最新ショット
「赤が似合ってますね！」本田さんは「もうすぐホワイトデーだね」とつづり、3枚の写真を投稿。赤い服を着たソロショットです。表情やポーズ、髪形やメイクなどが大人っぽく、本田さんの美しさを引き立てています。おしゃれなネイルや指輪もすてきです。
「CAさんになりました（？）」2月22日には「CAさんになりました（？）」とつづり、キャビンアテンダント（CA）の制服姿を披露していた本田さん。こちらも似合っていて、色っぽいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)