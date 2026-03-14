200円って信じられる！？おしゃれなのに作りは丈夫！ハイクオリティな100均インテリア

ダイソーでまたしてもクオリティの高いインテリア収納棚を発見しました！スチール素材と木材の組み合わせがおしゃれで、お部屋に馴染みやすいのが特徴。ちょっとした小物の収納やディスプレイに役立ちます。壁掛けできるタイプで、どこでも設置しやすいのも魅力！アレンジもしやすいので、お好みの使い方ができますよ◎

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商品情報

商品名：スチール壁掛けインテリア収納（木製棚、正方形）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

耐荷重の目安：約1kg

JANコード：4550480751061

これが200円は凄すぎる…！ダイソーで見つけた高クオリティなインテリア収納

クオリティの高いインテリアが充実するダイソー。特に、最近はアイアン素材の収納グッズが多く登場していますよね。

またしても気になる商品を発見したのでご紹介します！インテリア売り場で見つけた『スチール壁掛けインテリア収納（木製棚、正方形）』です。

こちらの商品はスチール素材と木材を組み合わせた、小物の収納やディスプレイに便利な棚。デザイン性の高さが目を惹きます。

価格は、なんと220円（税込）です！

雑貨屋さんなどでもこういったアイテムを目にしますが、まさかダイソーでもこの価格で買えるとは思いませんでした。

棚板が付いているため、小物を安定して置けるのが魅力。

段差があり、さりげなくおしゃれな雰囲気が漂います。

また、スチールのフレーム部分が太めにできていて丈夫な印象。200円とは思えないクオリティです！

壁掛けできるのですが、フック穴が小さく、フレームの一部と重なっていて穴が一部塞がっています。

そのため、壁のピン穴が目立たないタイプの固定具が入りませんでした。残念です…！

仕方がないので、今回は画鋲で固定させました。

S字フックやハンギングクリップなどを組み合わせても◎

画鋲を使いましたが、小さなフィギュアと芳香剤くらいだったら問題なく乗りました。がたつきもなく、今のところ安定しています。

ただ、耐荷重の目安が約1kgとなっているので、あまり重いものは乗せないほうが良さそうです。

あるいは、壁に掛けずに置いて使うのもアリだと思います。

S字フックやハンギングクリップなどを組み合わせたり、キーホルダータイプのマスコットを吊るすのもおすすめ。

シンプルなデザインの棚なので、お好みの使い方ができて便利ですよ！

今回は、ダイソーの『スチール壁掛けインテリア収納（木製棚、正方形）』をご紹介しました。

とにかく200円とは思えないクオリティで感動レベル♡ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。