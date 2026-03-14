◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ドミニカ共和国ー韓国（現地時間13日、マイアミ）

MLBのスターが名を連ねるドミニカ共和国代表。その中でも人気を博すタティスJr.選手は「楽しみながら野球をすること」を信条としています。それはドミニカ共和国代表のメンバーにも浸透していて、侍ジャパンとは少し違った練習風景が見られました。

ユニホームを着崩したまま練習したり、音楽に合わせて踊りながら練習したり、笑顔が絶えないチーム。侍ジャパンとは大きく違うスタイルですが、侍ジャパンをどう見ているのかをタティスJr.選手に聞くと、「僕は日本の野球が好きだよ」と笑顔で答えが返ってきました。

「日本はとても野球にコミットしていて、とても練習をしている。そして、お手本のような野球を展開する。技術も野球への準備もそうだけど、日本人の体へのケアは尊敬のレベル。日本の野球は本当に好きだし、野球界を代表するチームだと思っています」

もちろん、自分たちも練習はきちんとしているし、努力を重ねていると語ったタティスJr.選手。日本とは違った各地域の野球スタイルを見ることができ、理解を深めることができる、ワールドベースボールクラシックならではの「多様性」にふれた瞬間でした。