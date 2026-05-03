中谷を打ち砕いた井上。その鋭いパンチの数々は米メディアを感嘆させた(C)産経新聞社モンスターは、しっかりと王座を守り抜いた。5月2日、世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）は、東京ドームで行われた同級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、WBA＆WBC＆WBO同級1位の中谷潤人（M・T）にフルラウンドを戦い抜き、3-0で判定勝ちを収めた。【画像】世界興奮！井上尚弥vs中谷潤人が繰り広げた珠玉の攻防を厳選ショッ