竹内涼真、『Mステ』初歌唱 SNSも騒然「できないことってないのかな」「なんでもできすぎ」
俳優の竹内涼真が、13日午後9時から放送されたテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』に出演。同番組初歌唱で4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣と共に披露した。
【写真】仲良さそう！笑顔でピースする竹内涼真＆優里
歌唱前には「M!LKさんのパフォーマンスで脇にファンの方が盛り上がってきて。ずっといるのかと思ったらいなくなっちゃった…でもやるしかないか」とジョーク交じりに意気込んだ竹内。
その堂々たる歌唱ぶりにSNSでは「普通に歌手レベルで鳥肌」「何でも出来てスゴすぎる」「竹内涼真にできないことってないのかな」「え、竹内涼真ってめちゃめちゃ歌上手いやん」「竹内涼真なんでもできすぎやろ」と圧倒される声が続出していた。
【写真】仲良さそう！笑顔でピースする竹内涼真＆優里
歌唱前には「M!LKさんのパフォーマンスで脇にファンの方が盛り上がってきて。ずっといるのかと思ったらいなくなっちゃった…でもやるしかないか」とジョーク交じりに意気込んだ竹内。
その堂々たる歌唱ぶりにSNSでは「普通に歌手レベルで鳥肌」「何でも出来てスゴすぎる」「竹内涼真にできないことってないのかな」「え、竹内涼真ってめちゃめちゃ歌上手いやん」「竹内涼真なんでもできすぎやろ」と圧倒される声が続出していた。