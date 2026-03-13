「８番出口」河内大和、ブレイズヘアで登場 中島瑠菜＆白山乃愛も艶やか衣装着こなす【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の河内大和、中島瑠菜、白山乃愛が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。
【写真】「８番出口」話題俳優「日アカ」にブレイズヘアで登場
河内は「８番出口」、中島は「TOKYOタクシー」、白山は「秒速5センチメートル」、坂東龍汰は「爆弾」で新人俳優賞を受賞。
普段の雰囲気とは一変したブレイズヘアを披露した河内。白山は腕部分がシースルーになっている純白のドレス、中島は黒のノースリーブのオールインワンをそれぞれ着こなした。なお、坂東は舞台に出演中のため同授賞式には途中参加となり、レッドカーペットは欠席となった。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
◆中島瑠菜ら、ドレスから美肌披露
◆第49回日本アカデミー賞
