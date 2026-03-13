この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゴルファーの腰痛・ヘルニアは「足の回転」が原因だった。前田智徳の体で見えた関節の重要性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者・角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【違和感の放置は危険】ヘルニアのリスクを高める関節のズレと“脱力できない体”【前田智徳さん】」と題した動画を公開しました。元プロ野球選手の前田智徳さんをゲストに迎え、ゴルファー特有の身体の悩み、特に腰や首の痛みの原因にアプローチする関節整体の様子を紹介しています。



角田氏はまず、ゴルファーの怪我について「足の回転が悪くなったゴルファーは、腰を多めに回して上半身を振ろうとする」と解説。これが原因で、腰に過剰な負担がかかり、ヘルニアになる人が多いと指摘しました。また、スイングのエネルギーは最終的に首から抜けるため、首の状態が悪いと痛みの原因になると説明。これには前田氏も「スマホ首ですね、僕」と、ゴルフ動画を長時間見ることが原因ではないかと自己分析しました。



施術では、まず足首の動きを制限しているアキレス腱周辺の「癒着」を剥がすことから始めます。角田氏が前田氏の足に触れると「ゴリゴリ」と音が鳴り、筋肉と腱が固着していることが分かりました。角田氏によると、単なる「凝り」とは違い、「筋硬結」や「筋膜癒着」は揉みほぐすだけでは解消されず、専門的なアプローチでリリースする必要があるといいます。同様に、腰や首周りの癒着も特定し、一つひとつ丁寧に剥がしていきました。



今回の施術は、アスリートだけでなく、デスクワークなどで体に不調を抱える人にとっても、自身の体の状態を知る良い機会となるでしょう。パフォーマンスの向上だけでなく、将来の怪我を予防するためにも、専門家による体のメンテナンスを取り入れてみてはいかがでしょうか。