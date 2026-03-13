フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が13日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。プロ野球選手が高級車や高級アクセサリーを購入する理由を語った。

番組では侍ジャパンの決起集会について紹介。1日夜に行われた会合では、チーム最年長の菅野智之投手が支払いし、その額について「ちょっとだけです」と話したことを伝えた。羽鳥は「『ちょっと』っていくらなんだろうって。追及するのはやらしいのでしませんけど」と気になる様子で語った。

前回23年大会では、ダルビッシュ有投手が準決勝メキシコ大会に向けた決起集会を主催し、その支払いが約700万円だったことも紹介した。元同局社員玉川徹氏が「700万か…」とつぶやくと、羽鳥も「どうすれば700万になるんでしょうね」と想像もつかない様子。金曜コメンテーターの長嶋一茂は「俺は700万って聞いて、ああ接待交際費の上限まであと100万かって。もう終わっちゃうんだ、1日でみたいな。1年分の接待交際費が終わる」と独自視点で笑いを誘った。

玉川氏が「でもメジャーリーガーだと1日700万以上稼いでるよね」と語ると、羽鳥は「野球選手って忙しいから使うところがないっていうのは聞きますよね。人によるけど」と野球選手の懐事情についてコメント。「だからすごい車乗ったり、（首に）なんかキンキラの付けたりとか。使う場所がないって」と消費行動が高級品に向かう理由を語った。