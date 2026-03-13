声優・池田昌子さん死去 メーテル、お蝶夫人、ヘプバーンの吹き替え、綾鷹ナレーションまで…数々の作品に出演
声優の池田昌子さんが、3日に脳出血のため亡くなった。87歳だった。13日、東京俳優生活協同組合が発表した。池田さんは、生前数々の作品で声優を務めてきた。
池田さんは1939年1月1日生まれ、東京都出身。「銀河鉄道999」のメーテル役を筆頭に、「エースをねらえ！」では「お蝶夫人」の通称でも知られる竜崎麗香役を担当。そのほかにも「火の鳥」（火の鳥役）、「宇宙兄弟」（シャロン役）、「HUNTER×HUNTER キメラアント編」（女王役）などの声優を務め、オードリー・ヘプバーンの吹き替えも担当した。
■報告全文
当組合所属俳優 池田昌子 儀
令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。
長年にわたり、池田昌子へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます。
なお、親族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
東京俳優生活協同組合
理事長 米田雄司
【所属事務所のサイトに掲載されている主な出演作品】
■アニメ
「銀河鉄道999」（メーテル役）
「エースをねらえ！」（竜崎麗香役）
「火の鳥」（火の鳥役）
「宇宙兄弟」（シャロン役）
「HUNTER×HUNTER キメラアント編」（女王役）
「こんにちは！アン」（ナレーション）
■吹き替え
【オードリー・ヘプバーン】
「ローマの休日」
「マイフェアレディ」
「オールウェイズ」
「ティファニーで朝食を」他多数
【メリル・ストリープ】
「クレイマークレイマー」
「愛と悲しみの果て」他多数
■特撮
「ウルトラマン物語」（ウルトラの母の声）
「ウルトラマンメビウス」（ウルトラの母の声）
「劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ! 願い!!」（ウルトラの母の声）
■ゲーム
「ファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア」（ハイデリン役）
「ワールド オブ ファイナルファンタジー」（リヴァイアサン役）
「ディシディア ファイナルファンタジー NT」（暗闇の雲役）
■テレビナレーション
TX
「ありえへん∞世界」
「世界の秘境で大発見!日本食堂」
NHK
「名作をたずねて」
NTV
「コレってアリですか？」
「アートの遺伝子Z」
TBS
「日本人だけが知らない ワールド謎ベンチャー」
CX
「わかるテレビ」
EX
「親と比べる」
「スーパーJチャンネル 熊本震災特番」
KBS京都・BS11
「京都浪漫 悠久の物語」
■CMナレーション
日本コカ・コーラ「綾鷹」
日本経済新聞社「日経電子版」
日本生命 「みらいサポート 女性時代」
■テレビドラマ
EX
「ドクターX〜外科医・大門未知子〜（第6期）」（アイの声）
■その他
池田昌子語りの会（鎌倉円覚寺にて）
