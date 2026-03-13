グラビアアイドルの郄峰じゅりが、失恋の傷を癒やすために奔走する驚きの私生活を明かした。4〜5年連れ添った恋人との別れを経て、新たな出会いを求めて超アクティブに動き回る彼女の姿に、共演者からも驚きとエールが送られている。

【映像】レズビアンを公言した22歳グラドルの紐ビキニ姿

3月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内のロケ企画「本音はベッドの上で」に出演した郄峰は、昨年6月に「7歳年上のヒモ」だった元カノと破局したことを告白。いまだに元カノと同じ柔軟剤を使い続けてしまうほど深い喪失感を抱えているというが、一方で「前に進みたい」という強い意志も見せている。その解決策として彼女が実践しているのが、驚異的なペースでの「数打ち」だ。

郄峰は「1ヶ月に10人くらい（新しい人と）会ってる」と、過密なデートスケジュールを公表。ファンに対してもオープンな姿勢を貫いており、撮影会などのイベントで「今日この後デートだから、髪の毛これで良いか確認して」と相談することもあるという。この突き抜けた明るさに、共にロケに参加した中井大も「素敵」と感嘆の声を上げた。

しかし、積極的な活動の裏にはレズビアンならではの悩みもあるようだ。郄峰は「グイグイ来てくれる女の子っておらんくて」と吐露。初手から「恋愛対象として見てます」とはっきり示してくれる相手でないと、なかなか関係が進展しないというもどかしさも語った。