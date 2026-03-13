の実写版「ONE PIECE」は、キャラクター衣装の再現度も高さも注目ポイントだ。実用性を考慮して変更を余儀なくされる場合もあるが、シーズン2でナミ役のエミリー・ラッドは「ファンのため」に可能な限り忠実にするようリクエストしていたという。衣装デザイナーのケリー・アン・バーナードが明かした。

米の動画インタビューにて、シーズン2第2話『GOOD WHALE HUNTING』のナミの衣装について語ったバーナード。ハートマークがついたライトブルーのシャツ＆ミニスカートという装いだが、原作ではノースリーブであるところ、実写版では長袖になっている。

バーナードは「漫画ではベスト（ノースリーブ）です」としたうえで、実写版での変更について「彼女（ラッド）のアクションシーンが多く、真冬に撮影していたため、大事なエミリーを暖かく保ちたかった。だから、この衣装を長袖に変更しました」と語っている。

劇中では、ナミとミス・ウェンズデーが激しい戦いを繰り広げる。ラッドはアクションシーンをこなすにもかかわらず、ミニスカートだけは譲らなかったようだ。

「彼女（ラッド）は本当にあんなに短いスカートを履いたまま、あのアクションをこなさなくてはならなかった。彼女は寒くなることをわかったうえで、“これはファンのため。できるだけ忠実に再現したい”と私に言ったんです。実際とても寒かったのに、彼女は本当に、本当にカッコよくこなしてくれました。」

ラッドはもともと原作「ONE PIECE」の大ファンとして知られる。ファンの気持ちを理解しているからこそ、衣装一つにもリスペクトを貫こうとしたのだろう。そうした姿勢こそが、実写版がファンから高く評価される理由のひとつといえそうだ。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は配信中。

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