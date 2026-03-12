なにわ男子・道枝駿佑『non-no』特別版表紙に登場！なにわ道や恋の道など“道”について語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子の道枝駿佑が3月19日発売の『non-no』（ノンノ／集英社刊）5月号の特別版表紙を飾る。

■特集ページは『道枝駿佑の〇〇道』

『non-no』でのソロとしては3度目となる道枝駿佑。ぐっと大人な表情に、はっとさせられるアップの表紙に注目だ。『道枝駿佑の〇〇道』と題した特集ページでは、アイドルとして、俳優としてスター街道を突き進む道枝さんが、「なにわ道」「武道」「俳優道」「恋の道」など、さまざまな「道」について語っている。

■『道枝駿佑の〇〇道』より一部抜粋：「なにわ道」

■『道枝駿佑の〇〇道』より一部抜粋：「恋の道」

興味深いインタビューが満載！ ほかに道枝ならではの美しいビジュアルや、3月20日全国公開の主演映画『君が最後に遺した歌』の胸キュン場面についてなど、見どころたっぷり。とじ込み付録として、厚紙両A面ピンナップ「みっちーがみちみちピンナップ」がつく。

※メイン写真：(C)non-no2026年5月号特別版／集英社撮影／大辻隆広

■書籍情報

2026.03.19 ON SALE

『non-no』5月号

通常版表紙：出口夏希

特別版表紙：道枝駿佑（なにわ男子）

