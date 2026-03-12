『METROCK2026』にWESTꓸ、氣志團、NEWSの出演が決定！東京46組、大阪50組の全出演アーティストが明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

春の野外ロックフェス『METROCK2026』の最終出演アーティストとしてWEST. 、氣志團、NEWSの出演が決定した。

■WEST.、NEWSは共に4回目の出演。氣志團はメトロック初出演！

WEST.は3年連続、NEWSは4年連続、共に4回目の出演。氣志團はメトロック初出演。国民的ヒットソングを携え、会場にいるすべての音楽ファンを魅了する3組のエンターテインメント溢れるパフォーマンスは必見だ。

そして今回の発表で、東京46組、大阪50組の全アーティストが明らかに。2026年は東京公演が先に開催され、大阪公演にとバトンを繋ぐ。2年ぶりに「完全体メトロック」としてカムバックする2026年のメトロックに注目だ。

■イベント情報

『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』

05/16（土）東京・海の森公園

【出演アーティスト】[Alexandros]/打首獄門同好会/KANA-BOON/氣志團/キュウソネコカミ/コレサワ/サバシスター/35.7/SHISHAMO/ジュースごくごく倶楽部/四星球/超能力戦士ドリアン/東京スカパラダイスオーケストラ/NELKE/ハク。/バックドロップシンデレラ/ハルカミライ/ハンブレッダーズ/HEY-SMITH/MAYSON’s PARTY/ヤバイTシャツ屋さん/yutori/らそんぶる

05/17（日）東京・海の森公園

【出演アーティスト】indigo la End/UVERworld/キタニタツヤ/CLAN QUEEN/Klang Ruler/go!go!vanillas/sanetii/Chevon/シンガーズハイ/Dannie May/Chilli Beans./NEE/NEWS/Novelbright/Novel Core/羊文学/フレデリック/muque/紫 今/優里/Lavt/Lucky Kilimanjaro/レトロリロン

『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』

05/30（土）大阪・海とのふれあい広場

【出演アーティスト】ano/Arakezuri/[Alexandros]/Wienners/打首獄門同好会/Age Factory/CANDY TUNE/キュウソネコカミ/Cloudy/go!go!vanillas/KOTORI/コレサワ/Sunny Girl/サバシスター/SHISHAMO/TETORA/ネクライトーキー/Hakubi/Hump Back/HERO COMPLEX/PK shampoo/FOMARE/プッシュプルポット/BLUE ENCOUNT/PompadollS

05/31（日）大阪・海とのふれあい広場

【出演アーティスト】WEST./OddRe:/カネヨリマサル/Kroi/the shes gone/シンガーズハイ/セカンドバッカー/Da-iCE/超能力戦士ドリアン/Chilli Beans./T.M.Revolution/This is LAST/TRACK15/NEE/ねぐせ。/Novelbright/the paddles/Blue Mash/bokula./muque/ヤングスキニー/YUTA (NCT)/優里/Laughing Hick/reGretGirl

■関連リンク

『METROCK2026』OFFICIAL SITE

https://metrock.jp/