『顔のない患者』長谷川慎＆井上想良＆樋口日奈＆曽田陵介、クランクアップ 今夜最終回【コメント・あらすじあり】
THE RAMPAGEの長谷川慎が主演を務めるカンテレ×FOD新ドラマ『顔のない患者-救うか、裁くか-』（カンテレ：毎週木曜 深0：15〜／フジテレビ：毎週木曜 深0：45〜）がきょう12日に最終回を迎える。放送に先立って、長谷川慎、井上想良、樋口日奈、曽田陵介のクランクアップの様子とコメントが届いた。
【写真】”因縁の相手”…肩を組んでピースする長谷川慎＆曽田陵介
同作は、完全オリジナル脚本でおくる、一瞬たりとも目が離せない緊張感あふれるノンストップ・ヒューマンサスペンス。医師である主人公が「愛する人を救うために、他人を殺せるか」という究極の命題に直面し、極限まで追い込まれていくノンストップ・ヒューマンサスペンス。“医師としての倫理”と“人間としての感情”そのはざまで激しく葛藤した末に出した答えとは…。
【最終話あらすじ】
爆破事件で尾形茉莉（松永有紗）のことがあったからこそ、もう誰も見捨てたくないという都築（長谷川）に業を煮やした萩田（曽田）は、病院に爆弾を仕掛けたとさらなる犯行を予告。そして、妻の美保（さかたりさ）か病院か、どちらかを選べと迫る。「亮ちゃん、私を殺して…」――萩田の復讐を終わらせるため、美保は都築に自らの死を懇願するが、都築はどうしてもその手で美保をあやめることができない。しかし、都築が手を下さなければ病院は萩田によって爆破され、多くの患者や仲間のスタッフが命を落とすことに。究極の選択を迫られ動けずにいる都築に、萩田はナイフを握らせて…。愛する妻の命か、それとも病院にいるたくさんの人の命か…。再び“命のてんびん”を突きつけられた正義の医者が、最後に選ぶ選択とは…。
【コメント】
■長谷川慎
このドラマを通して都築に出会い、都築という人生を生き抜く中で、作品のキーとなる“命の重さ”や“命の選別”といったテーマ、“自分の選択でその後の未来が変わってしまう。でもその先に自分の大切なものに出会える”というメッセージが、都築としてではなく、自分の人生における大切なものに改めて気づくことができ、深く考えさせられ、とても自分の財産になる期間でした。この作品が初単独主演ということで、初めて座長という立場になり、自分の力不足さもすごく感じましたし、いろんな後悔もありますが、とても勉強になりました。もっとお芝居がしたいな、お芝居が好きだな！と思いました。都築の人生を歩むことができて本当にうれしかったです。もっと大きくなってみなさんとお仕事できるように頑張りたいと思います。みなさん、お疲れ様でした！
■井上想良
初めてのお医者さん役で、いろんな言葉や滑舌に苦戦しました。（内容的に）暗い感じの撮影になるのかなと思ってたんですけど、みなさんが明るく元気だったので、全然そんなことなかったです。とても楽しかったです！ありがとうございました。
■樋口日奈
台本を読ませていただいた時、純粋に『すごく面白い！ぜひ泉役をやらせていただきたい』と強く思いながら現場入りしました。泉という役とこの作品を通して、まだまだ自分に足りない部分や深めなきゃいけないところがたくさんあるなと痛感した撮影期間でした。皆さんとまたご一緒できるように、そしてまたご一緒できたときには、成長した自分でいられるようにがんばりたいと思います。ありがとうございました！
■曽田陵介
すごく二面性のある役をいただけて、本当にこの役に出会えてよかったですし、何よりすごく楽しみながら演じさせていただきました！アジトやFODオリジナルのシーンはセリフが長くて、台本を閉じちゃってたんですけど（笑）みなさんのお力を借りて、なんとか乗り越えることができてよかったです！ありがとうございました。
