松屋で人気のハンバーグシリーズに新商品が登場 「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」発売

牛めし･定食チェーンの「松屋」は、3月17日(火)10時から、「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」を販売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の松屋。価格は990円(税込)で持ち帰りも可能。

〈にんにくのパンチと野菜の甘みが広がる味わい〉

「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」は、鉄板でふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグに、煮込みキャベツとベーコンの旨味が溶け込んだこだわりのトマトクリームソースを合わせた新商品。にんにくをガツンと効かせ、パンチがありながらも、野菜の甘みが活きたクリーミーで優しい口当たりが特徴。人気商品の「うまトマ」とはまた異なった味わいのハンバーグメニューに仕上げた。

さらに、「目玉焼きのせ」や、コク旨に味わえる「とろーりチーズがけ」のメニューもラインアップされる。

【画像を見る】目玉焼きにチーズも… 「煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食」ラインアップの画像を見る

〈商品概要〉

◆煮込みキャベツのトマトハンバーグ定食

価格:990円(税込)

◆煮込みキャベツのトマトハンバーグ

価格:890円(税込)

◆煮込みキャベツのエッグトマトハンバーグ定食

価格:1,090円(税込)

◆煮込みキャベツのエッグトマトハンバーグ

価格:990円(税込)

◆煮込みキャベツのチーズトマトハンバーグ定食

価格:1,190円(税込)

◆煮込みキャベツのチーズトマトハンバーグ

価格:1,090円(税込)

◆単品 煮込みキャベツのトマトハンバーグ

価格:790円(税込)

※持ち帰りも可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。

発売日:2026年3月17日(火)10時〜

販売店舗:一部店舗を除く全国の松屋