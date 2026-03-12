イタリアベンチに置かれた“謎の物体”「日本も真似しよう」 存在感抜群、SNS爆笑
2回にパスカンティーノが先制弾…勝てば1位通過
■メキシコ ー イタリア（日本時間12日・ヒューストン）
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンド・プールBの最終戦、メキシコ-イタリア戦が行われた。米国を含めた3か国の運命が決まる大一番。国内独占配信のNetflix中継では、イタリアベンチに置かれた“逸品”に日本人は注目した。
プールBは米国が3勝1敗で全日程を終了。イタリアがメキシコを下すと、1位通過イタリア、2位米国となる。メキシコが勝利した場合は3勝1敗で3か国が並び、失点率の計算で順位が決定。9回決着でメキシコが4得点以下で勝利するとメキシコとイタリアが突破、5得点以上ならメキシコと米国が勝ち抜けとなる。かなり複雑な状況で最終戦を迎えた。
初回は両チームとも無得点だったが2回だった。ロイヤルズで昨季32本塁打の4番、ビニー・パスカンティーノ内野手がカウント0-1から右翼席へ大きな弧を描くソロを叩き込み、イタリアが先制した。勝てば無条件で1位通過が決まるイタリアベンチは大きく沸き立った。
その時だった。ファンの視線はベンチに置かれたエスプレッソマシーンに集まった。SNS上では「ガチでイタリアチームのエスプレッソ面白すぎる」「え、なんであるの？笑」「見てたら無性に今カフェラテ飲みたい」「エスプレッソマシーン欲しいなww」「めっちゃおもろい」「日本も真似しよう笑」と反響が寄せられた。
イタリア代表のベンチにエスプレッソマシーンが置かれているのは今回に限った話ではなく、2023年大会からの名物となっている。本塁打を放った選手の背番号が貼られ、3回にはパスカンティーノの「9」が早速貼られていた。（Full-Count編集部）