幾田りらレアな２ショット投稿

シンガーソングライターで、音楽ユニット「YOASOBI」のボーカルとしても活躍する幾田りらさんが、2026年2月12日に自身のインスタグラムを更新しました。

投稿では、ニューヨークで行われたCOACHのショーに参加した際の様子を紹介しており、複数の写真のなかには車内で撮影されたショットも含まれていました。どのような内容が収められていたのでしょうか。

幾田さんは2025年9月からファッションブランド「COACH（コーチ）」のグローバルアンバサダーを務めており、今回その活動の一環として、2026年2月11日（現地時間）にニューヨークで開催されたコーチの2026年秋コレクションに出席していました。

自身のインスタグラムでは「#CoachFall26」と添えて、ショーに参加した際の姿を公開しています。

投稿では、明るい赤髪に黒のレザージャケット、ニューヨークの街並みをモチーフにした遊び心あるワンピースを着用したコーディネートを披露。

そのなかには車内で撮影されたショットも含まれており、黒を基調とした内装のつくりから、キャデラックのフルサイズSUV「エスカレード」の現行モデルとみられる車両に乗って移動していたことがうかがえます。

エスカレードはアメリカの高級車ブランド「キャデラック」が販売する大型SUVで、1999年に初代が登場して以来、同社を代表するモデルとして知られています。

現在は2020年に発表された第5世代が販売されており、2025年5月には日本国内でも大幅なマイナーチェンジが発表されました。

全長5400mm×全幅2065mm×全高1930mmと圧倒的なサイズを持ち、3列シートの広い室内空間を備えています。

エスクテリアは大型グリルと垂直基調のLEDライトを組み合わせた存在感のあるデザインで、ワイドなプロポーションが際立ちます。

インテリアにはダッシュボード全体を横断する湾曲型55インチディスプレイを採用し、メーターからセンターパネルまでが一体化したレイアウトを採用。

さらに、AKG製プレミアムサウンドシステムやパノラミックサンルーフ、シートヒーター＆ベンチレーションなどの快適装備も充実しています。

パワートレインには6.2リッターV8エンジンを搭載し、最高出力416PSを発揮。全長5mを超えるサイズ感ながら力強い走りを実現しています。

なお、日本国内での新車価格（消費税込）は、1890万円から1955万円と案内されています。

※ ※ ※

今回の投稿には「可愛すぎ」「かわいいっ」といった声のほか、海外のファンからも「your cute」「So kawaii」といったコメントが寄せられていました。

今後も音楽やファッション、そして移動シーンを含むライフスタイルの発信にも注目が集まりそうです。