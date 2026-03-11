この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教師のすぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「学校では教えてくれない！ほとんどの人が「卒業した瞬間に後悔すること」5選」を公開した。学生時代にやっておけばよかったと卒業生が後悔しがちな5つのポイントについて、教育現場のリアルな視点から提言を行っている。



すぎやま氏は動画の冒頭で、多くの卒業生が抱く後悔として「もっと頑張ればよかった」と振り返る現状に言及した。思春期特有の恥ずかしさから物事を適当に流してしまう傾向を指摘し、「100%の力を出し切った経験がない人は、大人になってからもいざという時に頑張れない」と苦言を呈した。



続いて「挑戦しておけばよかった」という後悔について、学校という環境を「失敗しても許される最強のセーフティー空間」だと定義。社会に出た後の失敗が収入や人事評価に直結するのに対し、学生時代の失敗は数年で忘れられるとし、積極的な挑戦を促した。また「先生に聞いておけばよかった」という点では、教師の存在を「国・自治体が用意してくれた使い放題の人生アドバイザー」と表現。「損得抜きで利害関係抜きで真剣にアドバイスしてくれる」と述べ、一人で悩まずに教員をもっと頼るべきだと語った。



さらに「友だちと話せばよかった」という後悔については、毎日教室で意味もなく顔を突き合わせる環境の希少性を強調し、学生時代の人間関係に本気でぶつかっていくことの大切さを説いた。



動画の終盤では、最も多くの人が後悔する「もっと勉強しておけばよかった」というテーマを掘り下げた。社会に出て初めて知識やスキルの不足に直面する現実を解説し、「勉強ってやっぱテストのためにやるものじゃなくて、あなたの人生の選択肢を増やすためにやるもの」と断じた。最後には自著『学校の勉強なんて役に立たないのにやる意味あるの？と子どもに言われたら読む本』を紹介し、未来を切り開くための本当の勉強の意義を伝えて締めくくった。