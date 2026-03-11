この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で「中国はイラン攻撃を批判出来ない！？習近平を手玉にとるトランプ！」を公開した。動画では、米中両国の複雑な関係性や、トランプ大統領の対中戦略の巧妙さについて、独自の視点から見解を語った。



竹田氏はまず、米国は中国でしか精錬できないレアアースに依存しており、一方の中国も経済不振や石油問題などの弱みを抱えていると説明。双方が全面対決を避けつつ交渉を模索していると背景を語った。その上で、トランプ氏が両国の関係を「G2」とおだてる発言をしていることについて、相手を油断させる罠であると指摘し、その言葉を真に受けるべきではないと語った。表面上は対話をアピールしつつも、実際には水面下では激しいやり取りがあり、行動面では中国を厳しく締め上げている実態を明らかにした。



さらに竹田氏は、産経新聞の「米、イラン攻撃」「中露 対応に苦慮」という見出しを示しつつ、米国のイラン攻撃が米中首脳会談のタイミングに合わせて意図的に行われたものだと分析。仮にイランがホルムズ海峡を封鎖した場合、中国への石油輸出が止まる可能性を挙げ、中国にとっては大打撃になると指摘する。中国側から見ると、かなり不満の残る内容だと、友好的な関係を保ってきたイランを巻き込まれた中国側の焦りを表現した。



最後に竹田氏は、トランプ氏の外交手腕について言及した。同氏の予測不可能な言動について語りつつも、「この方向性は外さない。動物的勘がある」とその卓越した嗅覚を高く評価。「重要なとこで外さないんだよね」と述べ、表層的な言葉だけでは測れない大統領の真の実力を提示して動画を締めくくった。