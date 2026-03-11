米国がイタリアに敗北、準々決勝進出条件は？

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、1次ラウンドのイタリア代表戦に6-8で敗れた。これによりプールBの準々決勝進出争いは大混戦となった。最終戦の結果次第では米国、イタリア、メキシコが3勝1敗で並ぶ可能性が出てきたため、複雑な進出条件を整理する。

B組最終戦となる11日（同12日）のメキシコ-イタリア戦で、イタリアが勝った場合、1位通過がイタリア、2位通過が米国となる。しかし、最終戦でメキシコが勝った場合は事態が複雑化する。米国、イタリア、メキシコの3か国が3勝1敗で並ぶことになり、突破チームは規定により当該同士の失点率の計算によって決められる。

現時点での3か国間の守備イニングと失点は以下の通り。すでにB組の全日程を終えている米国が18イニングで11失点（自責点8）。最終戦を残すイタリアが9イニングで6失点（自責点6）、メキシコが8イニングで5失点（自責点5）だ。

この数字をもとに計算すると、米国が突破する条件は、メキシコが9イニング決着で5得点以上して勝利することとなる。だが4得点以下で勝利した場合は、メキシコ、イタリアが失点率で米国を上回る計算となる。（Full-Count編集部）