１１日前引けの日経平均株価は前営業日比１１３９円３６銭高の５万５３８７円７５銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１３億７２５７万株、売買代金概算は３兆４８６６億円。値上がり銘柄数は１３６７、対して値下がり銘柄数は１９４、変わらずは３２銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は前日に続きリスク選好の地合いとなり、朝方から買い優勢でその後も先物主導で上げ幅を広げた。前日の米国株市場は方向感の見えにくい動きとなったが、ＡＩ・半導体関連セクターが強かったことで買い安心感が広がった。きょうはアジア株全般が強い動きで東京市場もその流れに乗った。外国為替市場で１ドル＝１５８円台前半まで円安方向に振れたことも輸出セクター中心に追い風となっている。値上がり銘柄数は全体の８６％を占めた。



個別ではキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大きく買われ、任天堂＜7974＞が商い急増のなか大幅高。ソフトバンクグループ＜9984＞も買いを集めた。フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞の上値追いも鮮明。ＪＸ金属＜5016＞が物色人気。レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞なども値を飛ばした。レゾナック・ホールディングス＜4004＞が急騰、低位ではジャパンディスプレイ＜6740＞の上げ足も目立つ。半面、ＮＥＣ＜6701＞が軟調、富士通＜6702＞が売りに押され、日立製作所＜6501＞、ファーストリテイリング＜9983＞も冴えない。ＭｏｎｏｔａＲＯ＜3064＞、ライフドリンク カンパニー＜2585＞が大幅安。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト