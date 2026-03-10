お笑い芸人・はなわ（４９）の長男で国士舘大柔道部に所属していた塙元輝（２５）が、全日本プロレスに練習生として入門することが１０日、発表された。

全日本プロレスの公式サイトでは、同日に都内で行われた会見の様子を写真を添えて投稿。「本日、全日本プロレス事務所で練習生契約に関する記者会見が行われ、代表取締役 福田剛紀、選手会長 宮原健斗、塙元輝（はなわ げんき）が登壇。福田剛紀から、本年４月１日付で、塙元輝との練習生契約に関するお知らせが発表された」と、塙と練習生契約をしたことを報告した。

塙について「７歳から柔道を始め、数多くの成績を残し、柔道強豪校の国士舘大学へ進学。大学卒業までの１５年間柔道に打ち込んだのち、全日本からのオファーに応える形でプロレス界入りを決めた」と紹介。

「僕自身、柔道を今までしていて、柔道には一区切りついたと自分の中で思っています。今後、このプロレスという舞台で戦って塙元輝というものをもっと広めて大きくしていきたいなと思っています」と塙のコメントも掲載した。