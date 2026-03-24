国士舘大学のFW本間凜が2027年シーズンから川崎に加入内定J1の川崎フロンターレは3月24日、国士舘大学に所属するFW本間凜の2027年シーズン加入が内定したと発表した。大学球界屈指のストライカーの獲得発表に、ファンからは「急にきた！」「嬉しいし激アツ」と大きな反響を呼んでいる。千葉県出身の本間は、JSC CHIBAのジュニア、ジュニアユースを経て、関東第一高校では得点源として活躍。現在は国士舘大学の3年生で、2027年