1969年（昭和44年）の発足以来、50年以上にわたりオーナー様の賃貸経営の支援活動を続けている公益社団法人東京共同住宅協会（所在地：東京都渋谷区、会長：谷崎憲一）は、2026年2月5日（木）、独立行政法人住宅金融支援機構の協力のもと、すまい・るホール（東京都文京区）にて、『向こう10年の賃貸経営 これからどうなる？』セミナー＆相談会を開催いたします。 本セミナーでは、新時代の賃貸