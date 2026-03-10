「日経225先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万8254枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8254枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18254( 17764)
ソシエテジェネラル証券 13384( 11778)
バークレイズ証券 7833( 7833)
HSBC証券 5541( 4341)
ゴールドマン証券 11983( 4236)
シティグループ証券 3048( 3001)
JPモルガン証券 2829( 2808)
モルガンMUFG証券 2287( 2234)
BNPパリバ証券 2344( 2159)
日産証券 1763( 1763)
SBI証券 2305( 1545)
サスケハナ・ホンコン 1427( 1427)
UBS証券 1160( 1106)
野村証券 1102( 1102)
ビーオブエー証券 1026( 1012)
楽天証券 1751( 983)
松井証券 825( 825)
三菱UFJ証券 600( 600)
インタラクティブ証券 409( 409)
みずほ証券 502( 401)
三菱UFJeスマート 134( 0)
大和証券 58( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 8263( 8263)
ABNクリアリン証券 8593( 8193)
HSBC証券 7489( 6289)
ソシエテジェネラル証券 6822( 5222)
ゴールドマン証券 10546( 4502)
シティグループ証券 2769( 2769)
日産証券 2225( 2225)
JPモルガン証券 1908( 1908)
BNPパリバ証券 1897( 1769)
モルガンMUFG証券 1545( 1545)
UBS証券 1295( 1295)
野村証券 1200( 1200)
SBI証券 1221( 981)
松井証券 809( 809)
三菱UFJ証券 600( 600)
ドイツ証券 245( 245)
三菱UFJeスマート 251( 209)
楽天証券 325( 171)
ビーオブエー証券 152( 152)
インタラクティブ証券 120( 120)
SMBC日興証券 180( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
