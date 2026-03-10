　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8254枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 18254(　 17764)
ソシエテジェネラル証券　　　 13384(　 11778)
バークレイズ証券　　　　　　　7833(　　7833)
HSBC証券　　　　　　　　　　　5541(　　4341)
ゴールドマン証券　　　　　　 11983(　　4236)
シティグループ証券　　　　　　3048(　　3001)
JPモルガン証券　　　　　　　　2829(　　2808)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2287(　　2234)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2344(　　2159)
日産証券　　　　　　　　　　　1763(　　1763)
SBI証券　　　　　　　 　　　　2305(　　1545)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1427(　　1427)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1160(　　1106)
野村証券　　　　　　　　　　　1102(　　1102)
ビーオブエー証券　　　　　　　1026(　　1012)
楽天証券　　　　　　　　　　　1751(　　 983)
松井証券　　　　　　　　　　　 825(　　 825)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 600(　　 600)
インタラクティブ証券　　　　　 409(　　 409)
みずほ証券　　　　　　　　　　 502(　　 401)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 134(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　　58(　　　 0)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　8263(　　8263)
ABNクリアリン証券　　 　　　　8593(　　8193)
HSBC証券　　　　　　　　　　　7489(　　6289)
ソシエテジェネラル証券　　　　6822(　　5222)
ゴールドマン証券　　　　　　 10546(　　4502)
シティグループ証券　　　　　　2769(　　2769)
日産証券　　　　　　　　　　　2225(　　2225)
JPモルガン証券　　　　　　　　1908(　　1908)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1897(　　1769)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1545(　　1545)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1295(　　1295)
野村証券　　　　　　　　　　　1200(　　1200)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1221(　　 981)
松井証券　　　　　　　　　　　 809(　　 809)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 600(　　 600)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 245(　　 245)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 251(　　 209)
楽天証券　　　　　　　　　　　 325(　　 171)
ビーオブエー証券　　　　　　　 152(　　 152)
インタラクティブ証券　　　　　 120(　　 120)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 180(　　　 0)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース