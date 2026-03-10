スタッドレスタイヤを履いていれば、雪道でも比較的安心だ。

オールシーズンタイヤのメリットとは

オールシーズンタイヤを装着したクルマ。

「タイヤ交換が面倒」「スタッドレスタイヤを保管する場所がない」――そんな理由から、近年注目を集めているのがオールシーズンタイヤです。夏用タイヤと冬用タイヤの特性をバランスよく取り入れた設計で、年間を通して履き替えずに使えるとされることから、「これ1本で十分ではないか」と関心を持つ人も増えているようです。

これにより、交換の手間が省けるだけでなく、タイヤの保管スペースを確保する必要がないため、都市部のユーザーを中心に支持が広がっています。

一方で、「本当に一年中、安心して使えるのか」という疑問を持つ人もいます。実際、オールシーズンタイヤはどのような性能を持ち、日常の走行でどこまで対応できるのでしょうか。

まず押さえておきたいのが、オールシーズンタイヤの基本性能は日常走行に十分対応できるレベルにあるという点です。特殊なゴムによって気温が下がっても硬くなりにくく、ウェット路面でも安定したグリップを確保できるように設計されています。

さらに、新しいモデルでは排水性を高めたトレッドパターンを採用し、ブレーキ性能の向上も図られているといいます。

また、オールシーズンタイヤには、雪道性能を示す「3PMSF（スリーピークマウンテン・スノーフレーク）」マークを取得したモデルも多く、軽い積雪や圧雪路であれば走行可能な性能を備えています。3PMSFマークがあれば、高速道路で冬用タイヤ等装着規制が実施されている場合でも走行が可能です。突然の降雪に備える必要がある地域では、こうした性能が「ちょうどいい」安心感につながっているようです。

こうした理由から、降雪がほとんどない地域では「オールシーズンタイヤ1本で十分ではないか」という声も増えており、その使いやすさが支持を集める要因になっています。

氷盤路や圧雪路で見える「限界」。JAFユーザーテストの結果は？

半年間走ったオールシーズンタイヤの溝。

一方で、オールシーズンタイヤには明確な限界もあります。とくにアイスバーンなどの凍結路面では、スタッドレスタイヤほどの性能を発揮できないとされています。

そもそもスタッドレスタイヤは、低温でも柔らかさを保つゴムと、氷をしっかり噛むトレッド構造によって凍結路面でもグリップを確保できるよう設計されています。しかし、オールシーズンタイヤで同等の性能を備えたものは多くありません。

圧雪路での制動距離を測定するとスタッドレスが一番短い距離で停止できた。

実際にJAFのユーザーテストでは、圧雪路と氷盤路（アイスバーン）でタイヤの制動距離を比較する検証が実施されています。テストでは時速40kmから急ブレーキをかけ、ノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤ・オールシーズンタイヤ・ノーマルタイヤ+チェーン・ノーマルタイヤ+オートソック・ノーマルタイヤ+スプレーチェーンの6種類について、停止距離を測定しました。

その結果、雪道ではスタッドレスタイヤが他のタイヤと比べて比較的短い距離で停止でき、安全性の面で優位性があることが示されています。オールシーズンタイヤやノーマルタイヤは制動距離が長くなりました。



氷盤路での制動距離を測定するとチェーン装着車が一番短い距離で停止できた。

また、氷盤路ではタイヤチェーン装着車が最も短い距離で停止でき、次に短い距離だったのはスタッドレスタイヤでした。

さらに、坂道での登坂テストでも差が見られました。圧雪路の勾配12％の坂道で途中から発進する条件では、スタッドレスタイヤやチェーン、オートソック装着車は登坂できたのに対し、オールシーズンタイヤやノーマルタイヤは空転して登れないことが確認されています。

こうした結果を踏まえると、豪雪地域に住んでいる人や、冬に山道を走る機会が多いユーザーには、オールシーズンタイヤは推奨されないといえます。



オールシーズンタイヤの向き不向き

雪道での登坂テスト結果。

このように、オールシーズンタイヤは万能型である一方、スタッドレスタイヤのような特化した性能を備えているわけではありません。ドライ路面やウェット路面、軽い雪道まで対応できるバランスのよさや、交換の手間や保管スペースが不要といったメリットは大きいものの、凍結路や本格的な積雪環境での使用は控えた方がいいでしょう。

そのため、オールシーズンタイヤを選ぶ際には、「どこに住んでいるか」「どのような使い方をするか」といった走行環境を踏まえて選ぶことが重要です。例えば、1年中雪の降らない地域のドライバーには、ノーマルタイヤやオールシーズンタイヤが向いています。しかし、定期的な降雪・積雪のある地域では、スタッドレスタイヤが適しています。さらに、たとえ降雪の少ない地域に住んでいても、ウィンタースポーツなどで雪道を走る機会がある場合には、スタッドレスタイヤを選ぶ必要があるでしょう。

いずれにしても、自身の走行環境に合ったタイヤ選びが重要です。タイヤの特性を理解したうえで、路面状況に応じた装備と運転を心がけることで安全運転につなげましょう。