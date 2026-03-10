アクア「ラフィネ」とは

2011年にトヨタのハイブリッド専用コンパクトカーとして初代が登場した「アクア」。

そんなアクアから「上質さ」を追求した特別仕様車「Z“Raffine”（以下、ラフィネ）」がラインナップされていましたが、どのようなモデルなのでしょうか。

アクアは同社の「プリウス」と共にトヨタの電動化戦略の中核を担ってきたモデルです。

圧倒的な燃費性能と日本の道路事情にマッチしたサイズ感によって、幅広い層から支持を集めてきました。

2021年7月に登場した2代目モデルは、全長4050mmという取り回しの良い5ナンバーサイズを初代から堅持しつつ、クルマの骨格となるプラットフォームに「TNGA GA-B」が採用されています。

さらに、高出力なバイポーラ型ニッケル水素電池（一部グレードを除く）を搭載することで、アクセル操作に対するレスポンスが劇的に向上。単なるエコカーの枠に収まらない「走りの楽しさ」を手に入れました。

そんな2代目アクアのラインナップとして、モデルライフの中盤でさらなる高みを目指して2024年4月に投入されたのが、特別仕様車「Z“Raffine”（ラフィネ）」です。

フランス語で「上質な」や「洗練された」を意味するその名の通り、このモデルは当時の最上級グレード「Z」をベースに、コンパクトカーの常識を超えた仕立てが施されました。

ラフィネの特徴は、内外装に散りばめられたブロンズカラーのアクセントにあります。

エクステリアでは、フロントグリルモールやアルミホイールに専用のブロンズ塗装を採用。

通常モデルではシルバーやクロームが使われる部分を、深みのあるブロンズに置き換えることで、派手さを抑えつつも品のある華やかさを演出していました。

さらに、ドアミラーカバーやドアハンドル、ルーフスポイラーに至るまで、ルーフカラーと共通のダークグレーまたはブラックでコーディネートされ、ツートーンカラーのボディと相まって、まるで欧州のプレミアムコンパクトのような佇まいを実現していました。

インテリアにおいてもその世界観は徹底されており、インパネやセンターコンソール周辺の加飾をブロンズで統一。

ベースとなったZグレードの特徴である大型の10.5インチ・ディスプレイオーディオの存在感とも相まって、クラスを超えた満足感を得られる空間が広がっていました。

また、販売店装着オプションとして専用のアクセサリーセットが用意されていた点も、ラフィネのこだわりを象徴しています。

ブロンズメタリック塗装のサイドガーニッシュや、専用ロゴ入りのシートカバー、インテリアパネルエンブレムなどが設定され、これらを組み合わせることで「自分だけの小さな高級車」に仕上げることが可能でした。

当時のラフィネの車両価格（消費税込）は、2WDモデルが266万7000円で、4WDモデルが283万7000円。

コンパクトカーとしては決して安価ではありませんでしたが、昨今の新車価格の高騰や、上級車種からのダウンサイジング需要を考慮すれば、十分に納得できる価格設定であったと言えます。

そして2025年9月の一部改良で、アクアはフロントデザインを一新し、ハンマーヘッドを取り入れたシャープな表情へと進化しました。

全グレードでBi-Beam LEDヘッドランプやLEDターンランプを採用し、インテリアでも7.0インチカラーTFT液晶のマルチインフォメーションディスプレイを全車標準装備とするなど、装備の底上げが行われています。

最新のデザインで先進性をアピールする現在のアクアですが、ラフィネの持つ存在感や気品は洗練された一幕として記憶され続けることでしょう。