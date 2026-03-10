¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAKATSUKI¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
¼·³¤¤Ò¤í¤¤¬¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAKATSUKI¡×¤ò6·î3Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¿·¶Ê2¶Ê¤ÈºòÇ¯³«ºÅ¤·¤¿¡ãOne-man LIVE773¡ÈCrystal¡É¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¶Ç¤Î¶õ¡×¤Ï¼·³¤¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëº£Ç¯7·îÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â·èÄê¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¼·³¤¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎBlu-ray¤Ë¤Ï¡Ö¶Ç¤Î¶õ¡×¤ÎMV¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ãOne-man LIVE773¡ÈCrystal¡É¡äÅìµþÌë¸ø±é¤ÎMC½¸¤¬¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼·³¤¤Ò¤í¤ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßvol.2¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡£º£²ó¤ÏAKATSUKI¥é¥¤¥Ö¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¤À¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Ï6·î28Æü(Æü)¤è¤ê6ÅÔ»Ô11¸ø±é¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãHIROKI NANAMI LIVE HOUSE TOUR¡ÈAKATSUKI¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¼Â»ÜÃæ¡£
2nd SINGLE¡ÖAKATSUKI¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯6·î3Æü(¿å)
Í½Ìó¡§https://773.lnk.to/AKATSUKI_CD
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
·ÁÂÖ¡§2¥Þ¥¥·¥·¥ó¥°¥ë¡ÜBlu-ray
ÉÊÈÖ¡§KIZM-90851¡Á3
²Á³Ê¡§¡ï5,500(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï5,000)
¡ÎCD¡Ï¡ÊDisc1¡Ë
01.¶Ç¤Î¶õ
¡ú¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¼·³¤¤Ò¤í¤ / ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§YASUHIRO(¹¯´²)
02.Dahlia
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§ÃæÂ¼ÂÙÊå
¡ÎCD¡Ï¡ÊDisc2¡ËNot Over(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)SASSOU(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)ÎÓ¸é¤Î²Ö(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)It¡Çs My Soul(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)Magic of Love(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)¥¢¥ë¥Ç¥ó¥Æ(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)Dearest(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)Ìë¤Îî®(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)DAYLIGHT(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)Û£Ëæ(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)²Ö¤ËÍò(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)Knock down night(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)THE CHASER(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)Skyward(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
¡¡-ENCORE-BuZZ(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)Starting Over(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)START!! (One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
¡ÎBlu-ray¡Ï¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡Ö¶Ç¤Î¶õ¡×Music Video ¡õ Behind The Scenes
¡ÖAKATSUKI¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ Behind The Scenes
¡ÖOne-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É¡×ÅìµþÌë¸ø±éMC½¸
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
·ÁÂÖ¡§¥Þ¥¥·¥·¥ó¥°¥ë
ÉÊÈÖ¡§KICM-2173
Äê²Á¡§¡ï2,640 (ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï2,400)
¡ÎCD¡Ï
01.¶Ç¤Î¶õ
¡ú¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·¤ÏÀÖ¤¤²Ï¤Î¤Û¤È¤ê¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡§¼·³¤¤Ò¤í¤ / ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§YASUHIRO(¹¯´²)
02.Dahlia
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§ÃæÂ¼ÂÙÊå
03.Not Over(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
04.SASSOU(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
05.Knock down night(One-man LIVE773 ¡ÈCrystal¡É)
¡Ú7seas+¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¡Û
¸ÂÄêÈ×ÆâÍÆ
¡¦2nd SINGLE¡ÖAKATSUKI¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×CD
¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß vol.2(Ìó15Ñ)
²Á³Ê¡§¡ï9,130 (ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï8,330)
¢¨CD¤Ï»ÔÈÎ¾¦ÉÊ¤ÈÆ±°ìÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨KING RECORDS STORE¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨7seas+¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¤Î¤´Í½Ìó³«»Ï¤Ï2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ)Àµ¸á¡Á
https://7seasplus-fc.com/
Áá´üÍ½Ìó´ü´Ö
2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á¡Á2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È (54mm¡ß86mm)
¡ãHIROKI NANAMI LIVE HOUSE TOUR ¡ÈAKATSUKI¡É¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://nanami-akatsuki.jp/
¡¦°ñ¾ë¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2026Ç¯6·î28Æü(Æü)¡¡mito LIGHT HOUSE
1Éô OPEN 14:45 / START 15:30
2Éô OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦Ê¡²¬¡ÊÃåÀÊ¡Ë
2026Ç¯7·î3Æü(¶â)¡¡Ê¡²¬¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥ë ¥¹¥«¥é¥¨¥¹¥Ñ¥·¥ª
1Éô OPEN 14:45 / START 15:30
2Éô OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦Âçºå¡ÊÃåÀÊ¡Ë
2026Ç¯7·î7Æü(²Ð)¡¡¤Ê¤ó¤Ðhatch
1Éô OPEN 14:45 / START 15:30
2Éô OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦µÜ¾ë[FCÂßÀÚ¸ø±é]¡ÊÃåÀÊ¡Ë
2026Ç¯7·î15Æü(¿å)¡¡darwin
OPEN 14:45 / START 15:30
¡¦°¦ÃÎ[FCÂßÀÚ¸ø±é]¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2026Ç¯7·î18Æü(ÅÚ)¡¡NAGOYA CLUB QUATTRO
1Éô OPEN 14:45 / START 15:30
2Éô OPEN 17:45 / START 18:30
¡¦Åìµþ¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë
2026Ç¯7·î21Æü(²Ð)¡¡·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM
1Éô OPEN 14:30 / START 15:30
2Éô OPEN 17:30 / START 18:30
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥í¡¼¥Á¥±¡§LEncoreÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î9Æü(·î) 12:00 ¡Á3·î15Æü(Æü) 23:59
ÅöÍîÄÌÃÎ¡§3·î19Æü(ÌÚ) 18:00¡Á½ç¼¡
¢¨LEncore²ñ°÷¤ÎÊý(·èºÑÊýË¡¤ËLEncore¥«¡¼¥É¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿Êý)¤¬¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤ÏLEncore¥«¡¼¥É¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§¤¤¤ÁÁá¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥ÖÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§3·î9Æü(·î) 12:00 ¡Á3·î15Æü(Æü) 23:59
ÅöÍîÄÌÃÎ¡§3·î19Æü(ÌÚ) 18:00¡Á½ç¼¡
¢¨¤Ô¤¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÊý(·èºÑÊýË¡¤Ë¤Ô¤¢¥«¡¼¥É¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿Êý)¤¬¤ª¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·èºÑÊýË¡¤Ï¤Ô¤¢¥«¡¼¥É¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ø±é¡§ 9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃåÀÊ¸ø±é¡§11,000±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¼·³¤¤Ò¤í¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¼·³¤¤Ò¤í¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë