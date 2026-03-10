全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海のイタリア料理店『伊太利an』です。

昭和世代がグッとくる懐かしい味わい

カジュアルにディナーを愉しむなら地元客で賑わう『伊太利an』がいい。看板メニューがピザ。注文から生地を伸ばし、具材もチーズもたっぷり。どこか懐かしい味わいで、昭和世代はこういうのにぐっと来るんだよなあ。

盛りだくさんミックスピザ1100円

『伊太利an』盛りだくさんミックスピザ 1100円 薄焼きの生地の上にはサラミにベーコン、野菜と具材がたっぷり

『伊太利an』

熱海『伊太利an』

［店名］『伊太利an』

［住所］静岡県熱海市中央町7-6

［電話］0557-81-3228

［営業時間］17時〜22時半

［休日］水・木

［交通］JR熱海駅から徒歩15分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ラザニア風グラタンの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

