ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544.T>の１６００～１７００円のゾーンでのもみ合いは強気に拾っておきたい。独立系ながらエレベーターのメンテナンスやリニューアルで国内トップシェアを誇る。主要メーカー各社の機種に対応できるエンジニアを擁し、ビル老朽化に伴うリニューアル需要を追い風に案件獲得を進める。Ｍ＆Ａ戦略も駆使した業容拡大効果を背景に大幅増収増益路線をひた走っている。



２６年３月期の売上高は前期比１４％増の５６５億円と２ケタ伸長を見込み、営業利益は同２３％増の１０６億円と初の１００億円台に乗せ、過去最高更新が続く見通し。２７年３月期も契約台数増加や単価上昇効果を背景に高成長路線をまい進しそうだ。株価は１７３０円近辺に位置する７５日移動平均線クリアから大勢上昇トレンド転換をうかがう。（桂）



出所：MINKABU PRESS