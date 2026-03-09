＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】敗れた力士が思わず笑顔「鮮やかな逆転劇」

大相撲三月場所の初日、土俵際の衝撃的な逆転劇の直後、敗れた力士が浮かべた「意外な表情」にファンの注目が集まった。勝利を確信したかのような攻めから一転、鮮やかな妙技に屈した直後の“敵ながらあっぱれ”な表情に対し「笑っちゃってるじゃん」「これは笑ってしまう」といった反響が寄せられた。

幕下十五枚目・竜翔（追手風）が、幕下十五枚目・花の富士（伊勢ヶ濱）を「うっちゃり」で下した一番でのこと。両者はともに熊本県宇土市出身という同郷の「宇土対決」。身長186.0センチ、体重120キロの竜翔に対し、花の富士は173.0センチ、123キロと身長差はあるものの、体重はほぼ互角。ライバル同士の激突に、館内の期待も高まっていた。

最初の立ち合いは竜翔がつっかけ、二度目で立ち合いは成立。鋭い当たりから激しいまわしの探り合いとなり、土俵中央でがっぷりと四つに組む膠着状態が続いた。互いにまわしを引き付けて投げを打ち合う熱戦となった。

すると竜翔が花の富士を土俵際まで追い詰めるも、花の富士は体を入れ替えて形勢逆転。そのまま白星は目前かと思われた。しかし次の瞬間、竜翔が徳俵に足をかけて驚異的な粘りを見せると、鮮やかな「うっちゃり」で大逆転。花の富士の巨体が宙を舞い、尻から落ちる劇的な逆転で幕切れとなった。

鮮やかな逆転劇で黒星スタートとなった花の富士だったが、土俵に落ちた瞬間、悔しさというよりは、“敵ながらあっぱれ”という様子で笑顔を浮かべた。「やられた！」という清々しい感服したような笑顔にファンも反応。「笑っちゃってるじゃん」「これは笑ってしまう」といった声が相次ぎ、館内からも両者に大きな拍手と声援が送られていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）