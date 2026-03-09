米HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」シリーズで、ヴォルデモート役をが演じるのではないかという噂を本人がきっぱりと否定した。英にて語っている。

目下、マーフィーは『28年後... 白骨の神殿』（2026）の続編となるシリーズ最新作に向けて準備中。主にネット上でまことしやかに語られてきた、ドラマ版「ハリー・ポッター」シリーズでのヴォルデモート役については「断固としてありません」と述べ、身に覚えのない噂に困惑していることを明かした。

「有名人であることは、まったくもって私には向いていませんね。でも、だとしたらこの世に存在することって何なんでしょう？ 自分について話すこととか、レッドカーペットに上がることですか？ こんなバカげたことを信じ始めたら、健全じゃないです。それに、私は本当にそういうことが下手なんです。私は本当に、とてつもなく平凡な人間なんですよ。」

事の発端は、マーフィーのファンがドラマ版のヴォルデモート役にマーフィーがいいのではないかと盛り上がっていたことだ。映画版ヴォルデモート役を演じたレイフ・ファインズも当初からマーフィーに太鼓判を押していたが、その時点でマーフィーは「ファインズの後を継ぐのは至難の業です」と謙遜し、キャスティングの可能性はないとしていた。

ところが先日、ファインズが「マーフィーがキャスティングされたと聞いたけど、違うの？」と発言したことから噂が再燃。ファインズの発言は出どころを確かめる術もなく、ネット上の噂を信じたにすぎなかったのかもしれないが、「ファインズが言うのだから、真相に違いない」という空気が流れてしまったのも事実だろう。

マーフィーの談により、ヴォルデモート役を演じる可能性はかなり薄くなったが、それではどの俳優に白羽の矢が立つか。製作陣もきっとキャスティングには力を入れているはず。正式なアナウンスを気長に待つのみだ。

ドラマ版「ハリー・ポッター」シーズン1は、2027年初頭にHBO/HBO Maxにて独占放送・配信予定。放送開始を前に、シーズン2の制作も進行している。

