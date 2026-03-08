FA杯5回戦が行われ、アーセナルはマンスフィールドを、マンチェスター・シティはニューカッスルを下して、それぞれ次のステージにコマを進めた。



イングランドの国内のもう1つのカップ戦であるカラバオカップでも両者は勝ち進んでおり、23日にはウェンブリー・スタジアムでのファイナルが予定されている。



『BBC』によると、アーセナルとシティはともに現時点でプレミアリーグ、FAカップ、カラバオカップ、CLでのタイトル獲得の可能性を残しており、3月時点でイングランドの2つのクラブが4冠の可能性を残しているのは初めてのことだという。





近年で4冠に近づいたのは22-23シーズンのシティだ。プレミア、FA杯、CLの3冠を達成したが、カラバオカップでは準々決勝でサウサンプトンに敗れている。同じマンチェスターでいえば、ユナイテッドが1998-99シーズンに3冠を獲得している。プレミア、FA杯、CLに勝利したが、彼らもリーグカップを落としてしまった。前述したように23日にカラバオカップの決勝が予定されており、ここを制したチームが4冠に前進することになるが、プレミアとCLではアーセナルがシティよりも有利な状況にある。リーグ戦ではシティが消化試合1試合少ないとはいえ、すでに勝ち点7差がついている。CLでは決勝トーナメントの組み合わせが発表され、アーセナルは比較的楽な山に入った。シティはベスト16でレアル・マドリード、ここを勝ったとしてもベスト8ではバイエルン、ベスト4ではPSG、リヴァプール、チェルシーと対戦する可能性がある。一方でアーセナルはベスト16でレヴァークーゼンと対戦。ベスト8ではボデ/グリムト対スポルティングCPの勝者とのカードであり、問題なく戦えればベスト4は堅い。シーズン終盤の話題として今後も注目が集まるアーセナルとシティのタイトル争い。アーセナルがPLを制することになれば、03-04シーズン以来の快挙だが、どのような結末を迎えるのだろうか。