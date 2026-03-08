1次ラウンド・プールC日本―豪州戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が4回に2死満塁で打席に入ったが、まさかの二塁牽制死でチェンジとなった。井端弘和監督はすぐさまチャレンジを要求したが認められず、ネットでは疑問が噴出した。

0-0で迎えた4回、大谷が2死満塁で打席に立った。カウント2-1からの4球目を見逃してストライク。次の瞬間だった。豪州の捕手パーキンスが素早く二塁へ牽制。飛び出した牧が戻り切れず、アウトになった。まさかの展開に球場は騒然。井端監督はすぐさまチャレンジを要求したが、これは認められず。チェンジとなって大チャンスを逃した。

X上のファンからも疑問が噴出した。

「なんであの早さでチャレンジ認められない…？すぐ出てきたやろ…」

「このチャレンジ認められないっていうのはまじでなんなの？」

「牧のミスはさておきチャレンジ拒否が意味わからん」

「チャレンジ却下ってなんぞ？」

「今のタイミングでチャレンジ不可は理解不可能だけどね」

台湾戦、韓国戦と2戦連発中の大谷はこの日、第1打席は二ゴロ、第2打席は中飛となっている。



（THE ANSWER編集部）