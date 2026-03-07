MOBYをご覧の皆さま、こんにちは、プロト編集部です！ 「のりもの × アソビ」をテーマに、バイクやクルマ、e-Bikeなどの情報をMOBYユーザーの皆さまにもお届けしますので、お楽しみください！

バンライフを充実させるハイエース・キャラバン等に使える便利なアイテムのご紹介

PLOTオンラインストア掲載日：2023年6月7日

MIGRATRAIL(ミグラトレイル)

生きるために、移動をする

生きるために、移動をする渡り鳥たち。人間もまた、「生きるため」の「旅」をし、移動する。本能に従う移動を楽しみ、新たな旅へとつなげていく。アウトドア アクティビティを充実させる新ブランドMIGRATRAIL(ミグラトレイル)

フルフラットベッドSET

ハイエース・キャラバン用があります。

ワンボックスに荷物やバイクを乗せて出かける、出先でキャンプや車中泊をする、ミグラトレイルのベットキットのご紹介です。今回ご紹介のフルキットは、フロアパネル、サイドボックス、フリップベットの単品販売もあり、用途に合わせてお選びいただけます。

バックドアフック ハイエース200系/キャラバンE26/N-VAN

換気できるように、バックドアを少し開いた状態で固定するフック。バックドアを開けた状態ではランタンなどを吊るすマルチフックにもなります。

ワイルドテック (WILDTECH)

優れた耐久性と機能性を生かしたグッズで、新たなカーライフを楽しむ。

「キャンプに行くまでに何をするか」にフォーカスを当てた「WILDTECH」のカーグッズ。

ラゲッジシート

ラゲッジスペースを汚れから守るだけでなく、収納機能も備えている一石二鳥の便利品に仕上げています。ラゲッジスペースにものを気にせず入れることが可能になる、そんな商品です。

ラゲッジバッグ

ラゲッジスペースにさらなる収納力を生み出す便利収納グッズ。

シートサイドポケット

スマホ、サングラス、鍵など様々なものを「シートサイド」という余りがちなスペースに収納可能。取り付けも簡単、手軽に収納力を上げる商品です。

ヤック (YAC)

ドリンクホルダーやスマホホルダーなど従来は汎用品が当たり前でしたが、同メーカーのJUST FITシリーズはちょっと贅沢な車種専用設計。元から備わっていたようなフィット感で、愛車の室内をグレードアップします。

ヤック エアコンドリンクホルダー

商品説明

●200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター（2013年12月［4型］～2021年2月現在［6型］）の右ハンドル車専用です。

●専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。

●エアコンの風向きを調節して、ドリンクの保冷・保温が可能。

●細缶・350m缶・500ml／600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。

●ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。

●ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。

●本製品を装着後もエアコンルーバーの調整が可能。

●ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。

サイドBOXゴミ箱 運転席側用 200系ハイエース専用

商品説明

●200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター（2013年12月［4型］～2021年2月現在［6型］）の右ハンドル車専用です。

●専用設計で、フロントドアボトルホルダーにピッタリフィット。

●フロントドアボトルホルダーに入れるだけの簡単取付。

●フタの開け閉めをせずに捨てられ、ゴミが隠れるラバー素材の開口部。

●たまったゴミは本体を上下分割して捨てることが可能。

●ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。

●内装に合わせたシボ調。

※本製品は200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター（2004年8月～2013年11月までの200系1～3型）へは取り付けできません。

※調査日（2021年12月）以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。

※本製品取り付け部周辺に追加オプション等を装着している車両へは取り付けできません。

ライトラインギア (Rightline Gear)

システムキャリアを使用せずにルーフに設置できるカートップキャリアや、部屋で荷物を詰めたダッフルバッグを、そのままルーフに設置できてしまう機能的なアイテムを展開しており、私たちを手軽にアウトドアライフへと導いてくれます。

リヤハッチドアに取付け可能なキャノピーです。

ネオプロト 4リン (NEOPLOT AUTOMOBILE)

想像から創造へ。クルマを愉しむ大人たちにおくるパーツブランド。

「理想のドライビングポジションを求めて」

操作性を追求したアクセルペダル!

ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークを実現。アクセルを踏み込んだ時の剛性感やアクセルコントロールのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。

足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル！足になじむペダル面形状

ブレーキ操作時の足の動きをみると、ゆっくり踏むときと勢いよく踏むときではペダル面に接している足の部位に違いがあります。この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮し、研究を重ねて得られた「独特な凸部をもつペダル面形状」は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現します。

ドライビングポジションは「左足」で決まる！

NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く “フットレストのポジションを最適化”するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。

