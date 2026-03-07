MON7Aが、2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」を本日3月7日に配信リリース。あわせてMVを公開した。

（関連：【映像あり】MON7A、ベトナム ハロンで全編ロケ撮影した「僕のかわい子ちゃん」MV）

同楽曲は、昨年ABEMA 恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加し、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露された楽曲。バンドサウンドにアレンジされた楽曲と、新たに書き下ろされた2番以降の歌詞を聴くことができる。

MVの監督は、昨年リリースの「おやすみTaxi」「HEA7EN」を手掛けた東市篤憲が担当しており、『今日、好きになりました。ハロン編』の撮影が行われたベトナム ハロンにて全編ロケーション撮影を敢行。同楽曲が初めて披露されたゆかりの地をMON7Aが再び訪れ、制服姿でエモーショナルに力強く歌い上げるシーンが収められた作品となっている。

また、映像に登場する手描き歌詞とイラストはMON7A、冒頭の作品タイトルは長浜広奈の手描き文字によるもの。MON7A本人たっての熱望により今作でコラボレーションが実現し、ジャケットアートワークではアーティスト名、イラストも長浜が描き下ろしている。

（文＝リアルサウンド編集部）