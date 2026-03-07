千葉がJ1で21年ぶりに勝利

J1百年構想リーグ第5節で実現した千葉ダービーは、ホームのジェフユナイテッド市原・千葉が2−1で柏レイソルに勝利した。

17年ぶりの千葉ダービーとして注目を集めた一戦。千葉がリーグ戦で柏に勝利をしたのは2005年8月以来、実に21年ぶりで、2009年11月22日のFC東京戦以来、5949日ぶりとなるJ1公式戦での白星となった。

今シーズン開幕前のちばぎんカップでは、1-2で敗れていた千葉。内容以上に圧倒された千葉だったが、この試合も前半は柏に押し込まれた。それでも無失点で後半を迎えると、後半に決定機を生かす。

後半3分にMF津久井匠海がエリア外から右足のボレーシュートをゴールに決めて千葉が先制に成功する。さらに柏が4人同時交代をしようとしていたなかで同15分、CKを得た千葉はFW石川大地が2試合連続のゴールを決めて2−0とリードを広げた。

その後、柏は途中出場したFW細谷真大が何度か千葉のゴールを脅かしたが、千葉の守護神GK若原智哉の好セーブ。なかなか得点を挙げられない時間が続いたが、後半43分に細谷のシュートがブロックされたところをMF久保藤次郎が押し込む意地のゴールを決めて1点差に詰め寄った。

柏はその後も千葉を押し込んだが、このまま千葉が2-1で勝利。J1復帰後の初勝利を挙げるとともに、リーグ戦の千葉ダービーで21年ぶりの勝利を挙げた。（FOOTBALL ZONE編集部）