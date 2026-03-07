この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【カウンセラーが警鐘】人を傷つける人に訪れる「社会的代償」の仕組みとは？なぜ彼らは孤立していくのか？

カウンセラー・作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【警告】今は良くても最後は詰む。人を傷つける人の周囲で『密かに起きていること』」と題した動画を公開した。動画では、人を傷つける人が知らず知らずのうちに負っている「社会的代償」について解説し、警鐘を鳴らしている。



Ryota氏はまず、人を傷つける人が負う社会的代償の一つとして「信頼が落ち、助けられる回数が減る」ことを挙げた。人間関係の根底には相手への信頼があるが、人を傷つける行為はこれを著しく損なうと指摘。結果として、いざという時に誰からも助けてもらえなくなるという。



次に、「長期的に見て排除されやすい」と論じた。人を傷つける行為を繰り返すと、周囲に恨みを持つ人が増えていく。その積み重ねが、将来的にコミュニティからの孤立や、思わぬところでの失敗に繋がる可能性があると説明した。



さらに、現代社会特有のリスクとして「人生の汚点となり残る」ことの危険性を強調した。SNSやデジタルの普及により、過去の言動が証拠として残りやすくなった。安易な言動が「デジタルタトゥー」となり、一生ついて回るリスクがあると語る。その他にも、「評判が広まり、損失が生まれる」「対立者が増える」「慢性的にストレスを受けやすい」といった代償を挙げ、最終的には「身近なコミュニティが壊れる」という最悪の事態に至ると述べた。



Ryota氏は、人を傷つける行為は巡り巡って自分自身を孤立させ、不満だらけの人生を送ることになると結論付けた。その上で、悔しい思いをした人は復讐にエネルギーを使うのではなく、自分自身の成長に力を注ぐべきだと提言。「自分の人生が良くなれば、それが一番の復讐だ」と語り、前向きな生き方を視聴者に呼びかけた。