YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が「【事件勃発】柴犬と感動の再会のはずが…とんでもない事態に！」と題した動画を公開しました。足を痛めていた父ちゃんとの久しぶりの散歩で、感動の再会を果たすはずが、柴犬まめたろうが見せた予期せぬ行動が笑いを誘っています。

久しぶりに家族みんなで散歩へ行くことになったまめたろう。足に不安のあるため、父ちゃんだけ先に車で散歩会場へ向かいます。しかし、母ちゃんと歩いて向かっていたまめたろうは、父ちゃんが車で走り去るのを見て、自分だけ置き去りにされたと勘違い。父ちゃんを追いかけて猛ダッシュを開始しました。

5分後、散歩会場で父ちゃんの姿を発見したまめたろうは、さらにスピードアップ。感動の再会を確信した父ちゃんは、腕の中に飛び込んでくるまめたろうを抱きしめようと、しゃがんで待ち構えます。

ところが、まめたろうは父ちゃんの目の前でまさかの急旋回。父ちゃんを完全にスルーして走り去ってしまいました。あまりの出来事に、父ちゃんも「えぇ！？」と困惑を隠せません。その後もまめたろうは父ちゃんを無視し続け、呼んでも振り向かないという徹底ぶりを見せます。

実は、この不可解な行動の理由は、置き去りにされたという怒りと、便意が重なっていたからでした。用を足してスッキリしたまめたろうは、何事もなかったかのように父ちゃんの元へ駆け寄り、ようやく感動の再会を果たしたのでした。予期せぬすれ違いの理由に、思わず頬が緩む映像です。

YouTubeの動画内容

00:41

勘違いで父ちゃんを猛追！
01:03

感動の再会のはずが…まさかのスルー！
02:25

衝撃の理由が判明
02:54

一件落着！やっと仲直り

