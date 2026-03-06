デジタルカメラ生誕30周年を記念するイベントの第4回目が、パンダスタジオ日本橋浜町で3月14日（土）に開催する。企画は写真家の山田久美夫氏。入場は無料（事前申込制）。

デジタルカメラ黎明期に関わった技術者や経営陣が当時を振り返るリアルイベント。第1回が2025年12月6日、第2回が2025年12月20日、第3回が2026年2月14日に開催されており、今回で4回目を迎える。

現状で決まっている登壇者は3名。日本写真学会フェローの豊田堅二氏が「デジタルカメラが夢だったころ」と題し、黎明期の開発エピソードを語る。続いて元コダック開発部長の大森晴史氏が「コダックのプロ用デジタルカメラ」について解説。最後は元カシオ計算機の仁井田隆氏が「やっぱりカシオはカメラメーカーじゃなかった（仮）」をテーマに登場する。

各プログラムは45～90分で、山田氏との対談形式で行われる。一部内容はYouTubeで後日公開予定だが、オフレコ部分はカットされるため、全内容を聞けるのは会場参加者のみ。

イベント名

第4回「デジタルカメラ生誕30周年記念イベント」



開催日

2026年03月14日（土）



タイムスケジュール

会場

12時30分：受付開始 13時00分：デジタルカメラが夢だったころ（豊田堅二氏／日本写真学会フェロー） 14時30分：コダックのプロ用デジタルカメラ（大森晴史氏／元コダック開発部長） 16時30分：やっぱりカシオはカメラメーカーじゃなかった（仮）（仁井田隆氏／元カシオ計算機） 18時00分：終了予定

パンダスタジオ日本橋浜町 7階

聴講費

無料

定員

最大100名