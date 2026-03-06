◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

日本の初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦スタメンが発表。

1番に大谷翔平選手、2番に近藤健介選手の並びです。また3番の鈴木誠也選手、4番の吉田正尚選手、5番の岡本和真選手、6番の村上宗隆選手とメジャーリーガーたちが名を連ねました。

山本由伸投手が先発のマウンドへ。オリックス時代のチームメートである若月健矢選手とのバッテリーを組みます。

【日本】

1(指)大谷翔平

2(右)近藤健介

3(中)鈴木誠也

4(左)吉田正尚

5(三)岡本和真

6(一)村上宗隆

7(二)牧秀悟

8(遊)源田壮亮

9(捕)若月健矢

先発：山本由伸

【チャイニーズ・タイペイ】1(二)鄭宗哲(チェン・ツー)2(中)スチュアート・フェアチャイルド3(右)林 安可(リン・アンコー)4(三)張育成(チャン・ユーチェン)5(指)吉⼒吉撈・鞏冠(ギリギラウ・コンクアン)6(一)呉念庭(ウー・ネンティン)7(遊)江坤宇(チャン・クンユー)8(捕)林家正(リン・チャージェン)9(左)陳晨威(チェン・チェンウェイ)先発：鄭浩均(チェン・ハオチュン)