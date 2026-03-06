侍ジャパン初戦のスタメン発表！大谷翔平が1番DH 吉田正尚を4番へ 山本由伸＆若月健矢のバッテリー
◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)
日本の初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦スタメンが発表。
1番に大谷翔平選手、2番に近藤健介選手の並びです。また3番の鈴木誠也選手、4番の吉田正尚選手、5番の岡本和真選手、6番の村上宗隆選手とメジャーリーガーたちが名を連ねました。
山本由伸投手が先発のマウンドへ。オリックス時代のチームメートである若月健矢選手とのバッテリーを組みます。
【日本】
1(指)大谷翔平
2(右)近藤健介
3(中)鈴木誠也
4(左)吉田正尚
5(三)岡本和真
6(一)村上宗隆
7(二)牧秀悟
8(遊)源田壮亮
9(捕)若月健矢
先発：山本由伸
1(二)鄭宗哲(チェン・ツー)
2(中)スチュアート・フェアチャイルド
3(右)林 安可(リン・アンコー)
4(三)張育成(チャン・ユーチェン)
5(指)吉⼒吉撈・鞏冠(ギリギラウ・コンクアン)
6(一)呉念庭(ウー・ネンティン)
7(遊)江坤宇(チャン・クンユー)
8(捕)林家正(リン・チャージェン)
9(左)陳晨威(チェン・チェンウェイ)
先発：鄭浩均(チェン・ハオチュン)