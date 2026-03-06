来週の決算発表予定 アサヒ、神戸物産、エニーカラーなど (3月9日～13日)
■3月9日～13日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 3月 9日―――――――――――― 4銘柄 発表予定
<2301> 学情 [東Ｐ]
<4238> ミライアル [東Ｓ]
<7804> Ｂ＆Ｐ [東Ｓ]
<7856> 萩原工業 [東Ｐ]
● 3月10日―――――――――――― 10銘柄 発表予定
<1436> グリーンエナ [東Ｇ]
<2375> ギグワークス [東Ｓ]
<2502> アサヒ [東Ｐ] ★
<2923> サトウ食品 [東Ｓ]
<3180> Ｂガレージ [東Ｐ]
<3248> アールエイジ [東Ｓ]
<4441> トビラシステ [東Ｓ]
<6654> 不二電機 [東Ｓ]
<7682> 浜木綿 [東Ｓ]
<9678> カナモト [東Ｐ]
● 3月11日―――――――――――― 14銘柄 発表予定
<2751> テンポスＨＤ [東Ｓ]
<350A> ＤＧ [東Ｇ] ★
<3921> ネオジャパン [東Ｐ]
<4026> 神島化 [東Ｓ]
<4599> ステムリム [東Ｇ]
<5031> モイ [東Ｇ]
<5032> エニーカラー [東Ｐ] ★
<5132> プラスゼロ [東Ｇ]
<6577> ベストワン [東Ｇ]
<6966> 三井ハイテク [東Ｐ]
<7064> ハウテレ [東Ｓ]
<7435> ナ・デックス [東Ｓ]
<7678> あさくま [東Ｓ]
<9236> ジャパンＭＡ [東Ｇ]
● 3月12日―――――――――――― 33銘柄 発表予定
<1433> ベステラ [東Ｐ]
<1844> 大盛工業 [東Ｓ]
<215A> タイミー [東Ｇ] ★
<2294> 柿安本店 [東Ｐ]
<2776> 新都ＨＤ [東Ｓ]
<4422> ＶＮＸ [東Ｇ]
<5572> リッジアイ [東Ｇ]
<6184> 鎌倉新書 [東Ｐ]
<6309> 巴工業 [東Ｐ]
<6387> サムコ [東Ｐ]
<6535> アイモバイル [東Ｐ]
<6619> ＷＳＣＯＰＥ [東Ｐ]
<6696> トラースＯＰ [東Ｇ]
<7095> マクビープラ [東Ｐ]
<7378> アシロ [東Ｇ]
<7640> トップカルチ [東Ｓ]
<7777> ３ＤＭ [東Ｇ] ★
<8142> トーホー [東Ｐ]
<9166> ＧＥＮＤＡ [東Ｇ] ★
<9692> シーイーシー [東Ｐ]
など
● 3月13日―――――――――――― 78銘柄 発表予定
<186A> アストロＨＤ [東Ｇ] ★
<212A> ＦＥＡＳＹ [東Ｐ]
<218A> リベラウェア [東Ｇ] ★
<2695> くら寿司 [東Ｐ]
<3038> 神戸物産 [東Ｐ] ★
<3070> ジェリビンズ [東Ｇ]
<3193> エターナルＧ [東Ｐ]
<3195> ジェネパ [東Ｇ]
<324A> ブッキングＲ [東Ｇ]
<3444> 菊池製作 [東Ｓ]
<3903> ｇｕｍｉ [東Ｐ] ★
<4369> トリケミカル [東Ｐ] ★
<4431> スマレジ [東Ｇ]
<4996> クミアイ化 [東Ｐ]
<5889> ＪＥＨ [東Ｐ]
<6037> 楽待 [東Ｓ]
<9235> 売れるＧ [東Ｇ]
<9425> ＲｅＹｕｕ [東Ｓ]
<9556> イントループ [東Ｇ]
<9603> ＨＩＳ [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース