“小学生姫ギャル”りりぴ「マンバメイク」姿で雰囲気ガラリ「誰かと思った」「クオリティがレベチ」驚きの声
【モデルプレス＝2026/03/06】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが3月4日に更新された。雰囲気をガラリと変えた“マンバメイク”姿を披露し、話題になっている。
【写真】小学生姫ギャル「誰かと思った」別人級のマンバメイク姿
投稿では「だーーれだっ」「＃KOGYARU」「＃マンバメイク」とつづり、普段の“姫ギャル”メイクを封印したショットを公開。黒めの肌に白い鼻筋が特徴的な“マンバメイク”姿で、ピンクのヒョウ柄のつなぎ服ショットを披露している。また、キティちゃんのパーカー、ハイビスカス、プルメリアといったコギャルおなじみのアイテムを多数装着し、メイクだけでなく服装や小物使いにもこだわっている様子がうかがえる。
この投稿にファンからは「鬼かわ」「マンバも似合うってすごすぎ」「誰かと思った」「イメチェン最強すぎる」「クオリティがレベチ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
