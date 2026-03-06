◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会

第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。

昨夏王者の沖縄尚学は開幕試合で帝京（東京）と対戦。第2日には連覇を狙う横浜（神奈川）が神村学園（鹿児島）と対戦。第4日には神戸国際大付（兵庫）―九州国際大付（福岡）の神宮大会決勝カードが実現した。また、大阪桐蔭は大会第6日、1回戦の最終カードで熊本工と対戦する。

今大会からDH制が初めて採用され、各校には新たな戦略が求められる。

1回戦から激戦が目白押しとなったが、連覇を狙う横浜のブロックには、神村学園、花巻東、智弁学園が並んだ。

Xでは「横浜VS神村学園 花巻東VS智弁学園 控えめに言って面白すぎ！」「好カード続出になりましたね」「一回戦からいきなりとんでもないカードだ…」などのコメントが集まった。

【第1日】

帝京（東京）―沖縄尚学（沖縄）

阿南光（徳島）―中京大中京（愛知）

八戸学院光星（青森）―崇徳（広島）

【第2日】

滋賀学園（滋賀）―長崎西（長崎）

横浜（神奈川）―神村学園（鹿児島）

花巻東（岩手）―智弁学園（奈良）

【第3日】

東洋大姫路（兵庫）―花咲徳栄（埼玉）

高知農（高知）―日本文理（新潟）

北照（北海道）―専大松戸（千葉）

【第4日】

神戸国際大付（兵庫）―九州国際大付（福岡）

近江（滋賀）―大垣日大（岐阜）

山梨学院（山梨）―長崎日大（長崎）

【第5日】

東北（宮城）―帝京長岡（新潟）

高川学園（山口）―英明（香川）

三重（三重）―佐野日大（栃木）

【第6日】

熊本工（熊本）―大阪桐蔭（大阪）

（以降、2回戦）