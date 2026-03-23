王者の貫禄を見せつける 全勝で単独トップを独走 ◇3月20日／2025-26リーグＨチャレンジ・ゲームズ男子第7節▢ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館） （写真：攻守兼備の山口） 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨ。2025年11月から計７節に渡り行われているハンドボールの大会チャレンジ・ゲームズも、いよいよ最終節に突入した。現在トップを走る豊田合成ブ