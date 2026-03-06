Netflixには“広告なし”プランもあるが…

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。今大会は米配信大手「Netflix」が独占配信している。新たな試みが話題となる中で、中継画面に日本のファンは驚きを隠せなかった。

「Netflix」は広告つきスタンダードプラン（890円）、スタンダードプラン（1590円）、プレミアムプラン（2290円）と3つのプランが用意されている。今回のWBCを機に新規契約したファンも多い中、注目されたのがCM挿入だった。

スポーツ中継ではプラン関係なく、民放中継と同じようにイニング間ではCMが流れ、投球練習中にも2画面でCM枠が置かれていた。事前にアナウンスされていたものの、通常のサブスクではあまりない措置に困惑する声が上がった。

SNS上では「NetflixのWBC中継、途中でCM入ってきて変な感じ」「ネトフリのWBC中継、どのプランでもCM入る感じ？」「普段はあんまりCMないけど、さすがにWBCのイニング間はずっとCMなんだなあ」「ネトフリなのにCM流れるの新鮮でオモロい」「奇妙なCMの入れ方をしてくるなネトフリ」「TV中継くらいのタイミングでCM」「ネトフリでCM入るの初めて見た」などの反応が寄せられた。

開幕戦ではオーストラリア代表がチャイニーズ・タイペイ代表に3-0で完封勝利。ナイターは韓国代表が初回の満塁弾など、4本塁打11得点と打線爆発でチェコを粉砕した。（Full-Count編集部）