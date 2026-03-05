ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¥ó¥º¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡ØDr.STONE SCIENCE FUTURE¡ÙÂè3´üOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë
¡¡ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¥ó¥º¡×¤¬¡¢4·î2Æü(ÌÚ)¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ÖDr.STONE SCIENCE FUTURE¡× Âè3¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î27Æü(¿å)¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥¥ó¥º¡×¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
º£ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç 2017Ç¯14¹æ¤«¤é 2022Ç¯14¹æ¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ø¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2018¡Ù¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç2°Ì¡Ë¡¢¡Ø¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¡Ù¡Ê¾¯Ç¯¸þ¤±ÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1800ËüÉôÆÍÇË¤Î¡ØDr.STONE¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§°ð³ÀÍý°ìÏº¡¢ºî²è¡§Boichi¡Ë¡£
2019Ç¯7·î¤Ë¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡ÖDr.STONE¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2021Ç¯¤ËÂè2´ü¡ÖDr.STONE STONE WARS¡×ÊüÁ÷³«»Ï¡£2022Ç¯¤ËTV¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖDr.STONE Î¶¿å¡×¡¢2023Ç¯¤ËÂè3´ü¡ÖDr.STONE NEW WORLD¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÂè4´ü¡ÖDr.STONE SCIENCE FUTURE¡×¤¬2025Ç¯1·î¤è¤êÊ¬³ä3¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¡£Êª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëÂè3¥¯¡¼¥ë¤¬4·î2Æü(ÌÚ)22»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¥ó¥º¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥¸¥«¥ó¸åÆ£ÀµÊ¸¡ÊVo, G¡Ë¤«¤é¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
Èà¤é¤è¤ê¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Î³°¤ÎËÍ¤¿¤Á¤³¤½¤¬Ê¸ÌÀ¤ò¥¤¥Á¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢
ºÇ¶á¤Ï¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë³§¤¬·î¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ÎÀè¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ä°ã¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÍÙ¤ë¤¿¤á¤Î²Î¤ò¡¢¡ØDr.STONE¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆ£ÀµÊ¸
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¸ø³«¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDr.STONE¡×¤Î¥·¡¼¥º¥óÂè3¥¯¡¼¥ë¤Î¥á¥¤¥óPV¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¥ó¥º¡×¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥¥ó¥º¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡Ö¼®Æþ¥Ê¥¤¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢´îÂ¿¤¬ºî»ì¤ò½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ºî¶Ê¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× ÆÃÅµBlu-ray¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¹¥¥ó¥º¡×
2026Ç¯5·î27Æü(¿å) È¯Çä
Í½Ìó¡¡https://kmu.lnk.to/Skins_CD
¢£»ÅÍÍ
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[CD+Blu-ray] KSCL-3656¡Á3657
2,200±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê 2,000±ß¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×[£Ã£Ä] KSCL-3658
1,100±ß¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê 1,000±ß¡Ë
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[CD] *½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
01. ¥¹¥¥ó¥º
02. ¼®Æþ¥Ê¥¤¥È¥Õ¥©¡¼¥ë
[Blu-ray] *½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± (CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î24cm¡ß24Ñ¥µ¥¤¥º)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£EP¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kmu.lnk.to/FujiedaEP_CD
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× (CD+Blu-ray)¡Û
KSCL-3653¡Á3654¡¡3,300±ß (ÀÇÈ´ 3,000±ß)
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (CD)¡Û
KS£ÃL-3655¡¡2,200±ß (ÀÇÈ´ 2,000±ß)
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ßÆÃ¼ì»æ»ÅÍÍ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
01.É¨·ªÌÓ
02.¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼
03.¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ÆüÏÂ
04.¥Ú¥À¥ë¥Ü¡¼¥È
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡ØRecording Documentary at MUSIC inn Fujieda¡Ù
¡ü¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± (CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î24cm¡ß24Ñ¥µ¥¤¥º)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹ (¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¡ãFrom the Northern Land ¡Ç26 ¡ÈFriendship¡É¡ä
3·î13Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPENNY LANE24
open18:00 / start19:00 ¢¨SOOLD OUT
½Ð±é¡§ASIAN KUNG-FU GENERATION (¥ï¥ó¥Þ¥ó)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°7,700±ß (ÀÇ¹þ¡¦DÂåÊÌ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä/¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍ×¥Á¥±¥Ã¥È
¾ÜºÙ¡§http://akglive.com/30th/friendship/
¢£¡ãNOT WONK presents ¡ÈBEING THERE 9¡É¡ä
3·î15Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ⼩ËÒ»Ô⺠²ñ´Û¡¦⼤¥Û¡¼¥ë
open16:00 / start17:00
½Ð±é¡§NOT WONK / ASIAN KUNG-FU GENERATION
¡ÊÌä¡Ëhttps://wess.jp/contact/
¢£¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÉThirty Revolutions¡É¡ä
4·î4Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨SOLD OUT
4·î5Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨SOLD OUT
¡ÊÌä¡ËDISK GARAGE
¾ÜºÙ¡§https://www.akglive.com/30th/
¡¡
¢£¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÉLive in Jakarta¡É¡ä
4·î18Æü(ÅÚ)¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ Basket Hall GBK Senayan
¢§½Ð±é
¡¦ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP)
¡¦[Alexandros]
¡¦THE ADAMS
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
È¯Çä³«»Ï¡§2025.12.10(¿å)11:00AM (Jakarta Local Time)¤è¤ê
¡¦REVOLUTIONS EXPERIENCE PACKAGE(VIP¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¡§IDR 2,500,000-
¡¦FESTIVAL (FREE STANDING)¡§IDR 1,600,000-
¡¦TRIBUNE (NUMBERED SEATING)¡§IDR 1,200,000-
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§https://hype-live.id
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Mexico City¡ä
6·î28Æü(Æü)¡¡¥á¥¥·¥³¡¦Mexico City- Pepsi Center
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.ticketmaster.com.mx/
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Peru¡ä
7·î1Æü(¿å)¡¡ ¥Ú¥ë¡¼¡¦Amphitheater Exposition Park
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-asian-kungfu-generation-74296
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Santiago City¡ä
7·î3Æü(¶â)¡¡¥Á¥ê¡¦Chile - Teatro Caupolicán
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§http://t.co/o6yHivejX3
¡¡
¢£¡ãFUJI ROCK FESTIVAL ¡Ç26¡ä
2026Ç¯7·î24Æü(¶â)¡¦25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì
¢¨ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î½Ð±é¤Ï7/24(¶â)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¡§https://fujirockfestival.com/
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ASIAN KUNG-FU GENERATION ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡Ö¡Ü¡×
¡¡