畑ではヒト型より便利かも。

どこの業界も人手不足と言われていますが、肉体労働はそれが顕著。特に広大な敷地の畑では、人が何十人いても作業が終わりません。機械やロボットの導入は必須ですよね。

犬型ロボは畑の移動が速い

中国DEEP Roboticsの犬型ロボが、畑の収穫を手伝うデモ動画が公開されました。ロボたちは4補足歩行型「X30」と車輪搭載型「Lynx M20」があり、背中に載せたカゴに紅菜苔（こうさいたい）を積んで移動します。

車輪型でも泥の上を走れるのは良いですね。機動力も安定性も高いです。

かなり広い土地なので、デッカいリヤカーを引っ張るとかの方が効率的では？ なんて思いましたが、今回はデモなので、とりあえず有用性が分かればOKなのでしょう。

中国の米作りは自動化も進んできたようですが、農作物はこういうサポートから進むのも良いのかもですね。犬型ロボで散水や農薬散布などを行なうのもアリかと思います。

Image: DEEP Robotics

同社の犬型ロボはどこでも移動できる

以前はDEEP Roboticsの｢Lynx｣が、山の斜面を二足歩行で滑り降り、ガタガタ道も車輪でスイスイ走るだけでなく、高さ80cmの巨石もよじ登る運動性能を披露したこともありました。

スタントマンさながらで、荒れ地の移動は人間じゃ太刀打ちできなさそうです。

農作業ロボいろいろ

人間の作業をお手伝いするのがロボの役目ですが、もちろん重労働が伴う農業の分野でもロボたちが活躍しています。

例えば土壌に埋め込んだセンサーと通信し、畑の状態を視覚的に確認しつつ、人間を追いかけて収穫物を運ぶ｢agbee（アグビー）｣。Aiが「収穫機が作業するため最も価値がある野菜がトマト」だと判断したため、『パックマン』みたいなロボハンドを持ったトマト収穫ロボが生まれたことも。

究極形はすべての作業をロボットが行ない、普通の畑の5倍の収穫量を誇る屋内畑というのもありました。

農家は減少し、人口も減少＝働き手も減少している世の中ですからね。農業はもっとロボットを有効活用した方が良いかと思います。

Source: YouTube, DEEP Robotics via IEEE SPECTRUM