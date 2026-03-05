令和ロマン・くるま、「吉本辞めてやっぱ食えてないのか」後輩から“ヨレヨレTシャツ”イジリも「生地がいいよね」ザコシは絶賛

“文春砲”によりタレント・MEGUMIとの熱愛が発覚した令和ロマン・郄比良くるまが、後輩芸人でお笑いコンビ・大王の山内仁平に「私服がダサい」とイジられてしまった。

「山内さんは3月4日にXで、くるまさんのTシャツに言及しました。久々に会ったというくるまさんが着ていたのは、『REIWA ROMAN』の文字と、くるまさんと相方の松井ケムリさんが絶叫する写真がプリントされたTシャツで、ヨレヨレしていました。それについて、山内さんは《吉本辞めてやっぱ食えてないのか服ダサかった》とコメントしたのです」（芸能記者）

くるまはオンラインカジノ賭博問題で、2025年4月28日に吉本興業とのマネジメント契約を終了している。以後、テレビを中心に露出が激減し、すっかり存在感は薄くなった。そのくるまが着ていたTシャツが「くたびれた」印象だったことから、山内は「仕事がなくなり、金銭的に苦労しているのだろう」と解釈し、ネタにしたようだ。

「くるまさんが吉本とのマネジメント契約を解除しても、令和ロマンはコンビとして活動していますし、くるまさんはピンで情報番組などに出演、CMにも起用されていますから経済事情は悪くないと思います。

じつはこのTシャツも、令和ロマンが商品として7千円で販売している『ロマンロックT』です。令和ロマンは公式YouTubeのなかで、『インパクトのあるグラフィックで令和ロマンのエネルギーをストレートに表現した一枚』と説明しています。

Tシャツを着用したハリウッドザコシショウさんも同チャンネルに出演しており、『生地がいいよね』と絶賛していました」（前出・芸能記者）

この山内の投稿に、Xでは

《やっぱそうか…笑 芸人辞めたら厳しいんだな》

《仕事の状況と服装って必ずしもイコールじゃないからね》

など対極のコメントが寄せられ、さらには「KURUMA」の表記をMEGUMIとの熱愛に紐付け、

《ローマ字なの多分熱愛いじってて草》

といった声も出ており、盛り上がりを見せている。

なんでも笑いのネタにする姿勢は、さすが芸人といったところか。