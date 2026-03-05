大隅縦貫道の一部である鹿屋串良道路 東原IC付近の様子。

「大隅縦貫道」は東九州道からさらに南へ伸びる新道路

大隅縦貫道の概要。

離島を除いた日本本土の最南端に位置するのが、鹿児島県の「大隅半島」だ。九州を二本足に例えると、向かって右側にあたる。

大隅半島のスケールは大きく、足の付け根にあたる霧島市（旧国分市）から半島最南端の佐多岬までは約120km。県南東部の主要都市で、国際港を擁する志布志（しぶし）市からでも90kmの距離がある。先端部に近い湾沿いには錦江町、南大隅町があり、対岸の指宿市とはフェリーで結ばれている。

こうした地理条件もあり、大隅半島先端部には長らく高規格道路が未整備で、アクセス性に乏しいエリアだった。そこに近年、アクセス性の改善を目的に整備が進んでいるのが「大隅縦貫道路」である。

大隅縦貫道は東九州自動車道と一体となり、地域交通ネットワークを形成する。

「大隅縦貫道」は、東九州自動車道が南下したのち志布志方面へ進路を変える「鹿屋串良（かのやくしら）JCT」から分岐し、さらに南へ約53km伸びる計画だ。地域高規格道路として整備されるため、信号のない自動車専用道というよりは、一般的なバイパス道路に近い性格を持つ。

ルートは半島の内陸部を縦貫する構想で、錦江湾（きんこうわん）沿いの国道269号ではなく、鹿児島県道68号を軸に機能強化を図るものだ。県道とはいえ、佐多岬まで続く全長約100kmもある主要地方道であり、現道は山間部にカーブが連続する区間も多い。

まずは1期区間として、旧田代町付近までが事業化されており、そこから南の佐多岬方面は調査区間にとどまっている。ひとまず東西軸の国道448号へ接続することで、半島東西の交通需要を受け止める基盤となる。

大隅縦貫道の整備目的は、大きく取り残されてきた半島地域の道路アクセスを改善し、緊急輸送機能の確保や災害時の寸断リスクを低減することにある。いわば地域の強靭化がメインだ。

これに加えて、大隅半島特有の事情として「畜産業の安定化」という重要なテーマがある。家畜の飼育には安定した飼料供給が不可欠であり、長距離かつ脆弱な道路網のどこかが寸断されれば、産業全体に深刻な影響を及ぼしかねない。

国のデータによると、肉牛と豚の産出額は鹿児島県が全国トップを誇り、その約半分が大隅エリアに由来している。つまり、この地域の輸送安定化は、単なるローカル課題にとどまらず、日本全体の食料供給にも関わるインパクトを持つ。こうした背景から、鹿児島県の中長期目標「かごしま未来創造ビジョン」でも、本路線は重点事業の一つに位置づけられている。

「吾平道路」が2026年3月20日に開通！ますます便利に

大隅縦貫道の最初の区間は2014年に開通した。

大隅縦貫道の整備はどこまで進んでいるのだろうか。

大隅縦貫道の最初の開通は2014年。加治木方面から延伸してきた東九州道が「曽於弥五郎（そおやごろう）IC」から一気に「鹿屋串良JCT」まで南下したタイミングで、「笠之原IC」までの約6.1 kmが一体的に開通した。その後、2021年に東九州道が「志布志IC」まで開通したことで、大隅縦貫道は東九州道から分かれる「支線」状態になり、現在に至る。

もともと鹿屋市には「旧国鉄大隅線」が通っていたが、道路網の整備が不十分なまま1987年に廃止された。これを受けた地元の強い要望により、1997年から道路整備事業が本格化。約17年を経て最初の区間が開通し、大隅半島の中心都市である鹿屋が高速道路ネットワークに組み込まれたのだ。

「笠之原IC」以南の状況を見ると、ICを降りた先の国道220号、県道68号は4車線で整備済み。この区間は、大隅縦貫道としては「現道活用区間」として位置づけられ、新設は行わず既存道路を活用する扱いとなっている。

吾平道路の事業概要。

新ルートの整備が進むのは、さらに約7km南下した旧吾平（あいら）町内だ。「吾平道路」として市街地を西側へ大きく迂回するバイパスで、2026年3月20日に開通予定となっている。

「吾平道路」は、2車線ながら両側に歩道を備えたゆとりのある構造で、他の県道とは立体交差する計画。生活交通と通過交通が分離されることで、地域の安全性と走行性の向上が期待されている。

その先もいよいよ着工へ。2期区間にも動きが

吾平道路の先の山間部を改良する「吾平大根占田代道路」。

その先は山間部を越えて錦江町田代地区へ至る、1期区間の総仕上げとなる「吾平大根占田代（あいらおおねじめたしろ）道路」だ。延長は約16kmで、カーブが連続する現道に代わり、線形を大きく改良したカーブの少ない新ルートが整備中となっている。

2021年に事業化し、2024年から用地取得に着手。2025年度中の着工を予定している。トンネルがない構造のため、比較的短期間での完成が見込まれている。

一方、国道448号を越えた先の「2期区間」では、すでに部分的な整備が進んでいる。

まず2007年には「大竹野トンネル」延長450mを含むバイパスが開通。そして2020年には、南側の「大中尾工区」延長4.1kmが事業化され、整備が進められている。

「大中尾工区」は、大隅縦貫道本体の一環として新設されるのではなく、現道の通行困難箇所に登坂車線を設置するなど、緊急対策工事として改良の意味合いが強い。県は議会答弁で「地域高規格道路としての手続を待っていればいつまでたっても整備されない」と説明しており、まずは必要最小限の改良によって課題解消を図る方針だ。



このように、大隅縦貫道は段階的ながら着実に整備が進んでいる。

一方、対岸に位置する指宿（いぶすき）市では「薩摩半島縦断道路」という構想もあり、日本最南端の高規格道路の位置づけをめぐって対比される存在となっている。

もっとも、大隅縦貫道の2期区間が正式に決定・具体化すれば、その到達点は佐多岬方面へさらに近づくことになり、「最南端」の位置づけはより明確になるだろう。

まずは3月20日に開通する「吾平道路」の供用開始を楽しみに待ちつつ、その先の動向についても引き続き注視していきたい。